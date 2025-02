Alex Melo se reúne com Edna Amorim e reforça importância do esporte nas escolas

Sempre muito atento às necessidades da população, o vereador Alex Melo (PRD), visitou a secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, conheceu de perto os projetos educacionais da Prefeitura de Aracaju e aproveitou a oportunidade para reforçar a importância da necessidade do esporte nas escolas públicas da capital.

“Estive na Secretaria da Educação dialogando com a Professora Edna Amorim sobre a importância do esporte para fortalecer a educação nas escolas como forma de incentivo à disciplina, além dos benefícios que as atividades fazem a todos. O esporte salva e transforma vidas. Pessoas que têm acesso ao esporte têm mais saúde e educação”, garante.

O parlamentar reforçou ainda a importância dos cuidadores para alunos autistas. “O diálogo foi muito proveitoso e a secretária explicou que já realizou um novo contrato para solucionar essa questão. Nosso mandato segue à disposição para lutar por uma educação mais inclusiva e de qualidade”, finaliza.

Por Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto de Ester Araújo