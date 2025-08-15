ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO REPRESENTA SERGIPE NO PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL, NO PARANÁ

O estudante do Centro de Excelência Prof. Hamilton Alves Rocha, Adryam Daniel, de São Cristóvão, município da Região Metropolitana, representa Sergipe na etapa internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), realizada de 11 a 15 de agosto, em Foz do Iguaçu, cidade do Paraná. O evento reúne estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco, oferecendo um espaço de diálogo e troca de experiências, com o objetivo de estimular o protagonismo juvenil e a construção de propostas sobre temas de interesse comum.

A etapa nacional do PJM foi realizada entre os dias 26 e 30 de maio, em Brasília, reunindo estudantes eleitos de escolas públicas que, em 2024, cursavam regularmente a 1ª ou 2ª série do ensino médio, nas modalidades regular ou técnico integrado. Participaram alunos integrantes das redes municipal, estadual e distrital de ensino, que desenvolveram projetos com o tema ‘A integração regional e as mudanças climáticas’.

Já a etapa internacional 2025, ocorrida na cidade paranaense, contou com a presença de um jovem parlamentar eleito por cada unidade federativa do Brasil e de representantes das províncias, departamentos ou estados dos países membros do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai). Nessa fase, o tema em debate foi ‘Mercosul digital: Juventudes e a Inteligência Artificial’.

De acordo com Adryam, representar Sergipe nesse programa foi uma experiência enriquecedora. “Minha participação na etapa internacional do PJM representou um marco importante em minha trajetória acadêmica e cidadã. Por gostar muito de política, a formação teórica e prática sobre o funcionamento legislativo, executivo e judiciário me proporcionou uma compreensão mais profunda da estrutura política e institucional, fortalecendo minha análise crítica sobre os problemas da sociedade e me proporcionando trabalhar diretamente na elaboração de proposta para solucionar os problemas debatidos. Desse modo, essa experiência não apenas fortaleceu a minha formação acadêmica, mas também potencializou meu papel como líder estudantil e multiplicador de conhecimento”, expressa o aluno.

Para a professora de Química do aluno, Patrícia Fernanda Andrade, as atividades do PJM aproximam os alunos das ações realizadas pelo bloco econômico. “A etapa internacional deste programa proporciona aos estudantes uma experiência semelhante às das reuniões do Mercosul, na qual eles debatem diferentes eixos temáticos, como integração regional, jovens e trabalho, direitos humanos, educação inclusiva e participação cidadã. Após a realização de um debate sobre cada eixo temático, em conjunto, os estudantes constroem uma carta que será entregue às autoridades do bloco”, compartilha a professora.

Durante uma votação para a escolha dos representantes da mesa diretora para a sessão plenária do dia seguinte, cada delegação teve direito a dois relatores, um secretário e um presidente pró-tempore. Em resultado, Adryam foi eleito representante da chapa brasileira, sendo assim, o presidente pró-tempore da sessão de encerramento.

Com a participação do aluno no dispositivo principal, a programação do dia posterior contou com uma sessão plenária no decorrer do dia. Durante o momento, foram abordadas as propostas desenvolvidas no dia anterior e aprimoradas as ideias desenvolvidas. Além disso, ocorreram, também, simulações de moções e a construção de uma carta extra com sugestões fora dos eixos temáticos.

PJM

O Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM), realizada por meio do Ministério da Educação (MEC), voltada à promoção e fortalecimento da identidade dos jovens, tornando-os cidadãos conscientes dos problemas da região.

Durante sua realização, os jovens têm a oportunidade de conhecer o funcionamento do bloco, suas instâncias e os mecanismos de diálogo e construção de consensos para propor soluções a desafios comuns. Além de ampliar seus conhecimentos, vivenciam na prática o funcionamento das instituições democráticas e participam de debates que fortalecem a capacidade de expressão, estimulam a reflexão crítica e contribuem para a elaboração de propostas alinhadas às suas necessidades.

Foto: Ascom/Seed