Alunos vencedores do 7° prêmio de poesia Marcelo Déda recebem prêmios na segunda

Na próxima segunda-feira (02/12),a escola vencedora e os 10 alunos melhores colocados no 7° prêmio de poesia Marcelo Déda receberão a premiação no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), às 14h. O concurso foi realizado por meio do setor de promoção social da CMA e contou com a participação de 271 alunos do 2º aos 9º anos da rede municipal de ensino de Aracaju.

Prêmios

Serão concedidos aos vencedores do Concurso os seguintes prêmios: a escola vencedora receberá uma TV Smart e certificado de participação. O aluno 1º colocado recebe um Notebook, placa de premiação e certificado de participação; o 2º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; o 3º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; 4º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; 5º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; do 6º ao 10º colocados, placas de premiação e certificados de participação.

por Ivo Jeremias Barros de Brito