Ambos no PSDB, Eduardo Amorim e Ciro Gomes se encontram em Aracaju

O pré-candidato ao Senado em 2026, Dr. Eduardo Amorim, foi recebido na noite desta terça-feira, 28, pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que visitou a capital sergipana para palestrar no evento Cenário e Tendências: Conectando seu Negócio ao Futuro do Varejo, realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL).

Durante o evento, ambos filiados ao PSDB, eles dialogaram sobre o cenário econômico do Brasil em 2026 e os impactos sobre o setor produtivo, o varejo e os investimentos, em uma análise clara e estratégica.

“Debater o futuro do nosso Brasil, apresentar ideias e ouvir sugestões permite que os rumos sejam previamente estudados e que o progresso ordenado se torne possível. Sou um entusiasta de um futuro melhor para todos, mas, para que isso verdadeiramente seja perceptível pela nação, é fundamental que multipliquemos eventos semelhantes a este, realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Aracaju. Preciso deixar evidente que este debate de cenários e tendências não está atrelado apenas ao contexto nacional, mas também aos desafios enfrentados diariamente pelos mais de dois milhões de sergipanos”, avaliou Amorim.

Já Ciro Gomes analisou o momento econômico e político do Brasil durante a palestra: “hoje, infelizmente, temos uma polarização tão acentuada em emoções, ódio e paixões, que até os números estão sendo espantados. A propaganda do governo federal não guarda coerência com a realidade. Fala com base nos dados do IBGE sobre a menor taxa de desemprego da história, 5,6% do PIB, mas omite o conceito de emprego. Quando você vai olhar, só para ter um exemplo prático, 38 a cada 100 brasileiros na força de trabalho do país estão na informalidade mais selvagem e, para as estatísticas oficiais, estão todos empregados.”

Figura pública de relevância e conhecido em todo o território nacional, Ciro Gomes já se candidatou quatro vezes à Presidência da República, foi prefeito de Fortaleza (CE), deputado estadual e federal e governador do Ceará. Na semana passada anunciou sua volta ao PSDB — partido ao qual foi filiado quando assumiu o Ministro da Fazenda, durante o governo Itamar Franco, e contribuiu para o Plano Real. O regresso ao partido tucano tem por objetivo tentar mais uma vez votos suficientes para assumir o governo do Ceará. Questionado sobre o encontro com Ciro, Dr. Eduardo Amorim, enalteceu a grandeza política do cearense para a sigla em 2026.

“O encontro com Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB — partido ao qual também sou filiado —, foi marcado por um diálogo progressista, conectando nossas experiências e realidades com a esperança de um Brasil melhor para todos. Conforme acordado, em breve vamos nos encontrar novamente para discutir a perspectiva de reconstrução do PSDB, recriando e reestruturando este que já foi o maior partido do país. Ciro é uma pessoa inteligente e ouvi-lo fortalece o processo democrático”, completou Amorim.

Ciro Gomes retribuiu a cordialidade ao enaltecer a relevância de Eduardo Amorim em Sergipe, sobretudo à sua forte atuação na saúde pública na atuação da medicina e enquanto secretário de Estado da Saúde (2004/2005), além de sua trajetória como parlamentar — deputado federal e senador —, proporcionando investimentos para os 75 municípios sergipanos. Para Ciro Gomes, é de fundamental importância, não só para os sergipanos, mas para o Brasil, ter Eduardo Amorim novamente no Senado da República.

“Retorno ao estado de Sergipe, onde encontro grandes amigos, a exemplo do senador Eduardo Amorim, para que juntos possamos avaliar a conjuntura atual enfrentada pelo Brasil e, logicamente, por todos nós, brasileiros. Este movimento nos proporciona a oportunidade de entender como devemos agir de imediato para que possamos reencontrar o caminho da esperança e dos avanços. Hoje é mais um daqueles dias especiais em nossa vida, em que o intercâmbio de conhecimento nos permite evoluir enquanto pessoa física, gestor público ou particular, e cidadão que deseja o melhor para a nossa gente”, destacou Ciro Gomes.

