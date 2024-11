ANA AGRADECE OS VOTOS DA CHAPA 3 E DIZ QUE OPOSIÇÃO DA ADVOCACIA PELA ADVOCACIA, CONTINUA

Ana Lúcia Aguiar, que esteve candidata à presidência da OAB/SE pela Chapa 3, ao lado do advogado Alberto Hora, agradeceu aos 999 votos recebidos (galgando a terceira posição no pleito) e reforçou seu compromisso com a categoria se propondo a fazer uma oposição de verdade, da Advocacia, pela Advocacia.

“Estou aqui para agradecer. Somos vitoriosos sim, porque nós construímos um projeto com a Advocacia de Chão de Fórum. Nós unimos a Advocacia Contemporânea e a Jovem Advocacia levando a nossa voz e a nossa mensagem. Nós ouvimos todas as dificuldades que sabemos que a nossa advocacia têm e vamos continuar juntos. A oposição de verdade da Advocacia pela Advocacia, ela continua”, destacou Ana Lúcia Aguiar.

A líder da chapa 3 acredita que ao longo da campanha trabalhou para união da advocacia sergipana e que este grupo deve crescer com coragem e determinação. “Nós vamos continuar juntos e vamos lutar com você, colega advogada e advogado. Nós vamos continuar, porque ninguém cala a nossa voz. Nós somos força, nós somos união e nós somos a Advocacia de Chão do Fórum”, enfatizou.

Ana também reafirmou o seu compromisso com a advocacia sergipana. “O nosso compromisso continua mais forte do que nunca e seguimos com a cabeça erguida, sendo a voz e a força da oposição, sem constrangimentos, pois vencemos tudo o que foi possível vencer diante de um processo antidemocrático”.

O advogado Alberto Hora, que esteve como vice-candidato na Chapa 3, também manifestou gratidão pelos votos recebidos e ressaltou a pluralidade da chapa. “Agradeço aos advogados que confiaram nessa chapa histórica. Uma chapa que é plural e é vitoriosa por ter conseguido ir com um sorriso no rosto, gastando a sola do sapato, enquanto outros gastaram milhões para a casa dos voluntários. E isso é o que faz toda a diferença. A gente mostrou que uma nova OAB pode ser possível. Uma OAB que vem, portanto, da Advocacia para toda a Advocacia. Seguiremos juntos e juntas”, afirmou Hora.

Por Muza Tâmara – foto assessoria