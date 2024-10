Ana lança nesta terça, 29, chapa que promete abrir as portas da Ordem para a Advocacia

Uma carreira almejada por muitos e que já foi sinônimo de prestígio e credibilidade. A advocacia é considerada um “munus publicum” um encargo público, pois o advogado é um elemento da administração democrática do Poder Judiciário. Hoje ser advogado em Sergipe é um desafio que vai além de representar os interesses de pessoas físicas ou jurídicas em questões legais, mas também exige deste profissional saber lidar com os baixos honorários, dificuldades de mercado e a falta de diálogo da gestão atual com os advogados mais jovens e os que atuam na base.

Com o propósito de “Abrir as portas da Ordem para a advocacia”, a advogada Ana Lúcia Aguiar, chamada por muitos colegas de profissão como Dra. Ana ou simplesmente Aninha, lidera a Chapa 3 – Devolver o respeito pela Ordem. Um dos grandes objetivos da candidatura de Ana que tem como vice o advogado Alberto Hora e conta ainda com a advogada Susan Manuela para a presidência da CAASE, a Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, é construir uma OAB mais participativa, inclusiva e voltada para os advogados que convivem com os desafios diários da profissão.

“Quero resgatar o respeito e a voz dos advogados, principalmente aqueles que estão mais distantes dos grandes escritórios e que vivenciam a “advocacia de balcão”, àqueles advogados que conhecem o chão do judiciário, vivem de perto dificuldades em audiências e baixa remuneração. Quero que a OAB Sergipe deixe de ser um grupo com olhar privilegiado e elitista e volte a ser a casa-mãe onde todas as advogadas e advogados se sintam acolhidos e representados”, defendeu Ana Lúcia.

E o apoio que Ana tem recebido da advocacia contemporânea (advogados com mais de cinco anos de atuação) e também dos jovens advogados recém-chegados à Ordem, tem apontado para um caminho de construção para que a instituição tenha, pela primeira vez na história, a presença de uma mulher ocupando o cargo máximo desta seccional, com uma gestão que, segundo a própria Ana, buscará sempre a paridade de gênero e raça.

Nesta terça-feira, 29, advogados de todas as idades, da capital e interior do Estado, se reunirão no grande Ato de Lançamento da candidatura da Chapa 3. O evento de apoio da categoria à candidatura de Ana Lúcia Aguiar vai acontecer às 19h no Boteco Seo Gonzaga, localizado na rua Tenente Antônio Fontes Pitanga, 58, bairro Farolândia, em Aracaju.

Lembrando que as eleições para a diretoria da OAB/SE para o próximo triênio (2025-2027) serão realizadas no dia 19 de novembr. Conforme autorização do Provimento nº 222/2023 do Conselho Federal da OAB, o pleito deste ano vai ocorrer de forma on-line. Além da presidência, o pleito vai eleger também os conselheiros seccionais titulares e suplentes, os conselheiros federais por Sergipe e os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE).

SERVIÇO:

O QUÊ? Lançamento da Chapa 3: Devolver o respeito pela Ordem

QUANDO? Terça-feira, 29 de Outubro, às 19h

ONDE? Boteco Seo Gonzaga, localizado na rua Tenente Antônio Fontes Pitanga, 58, bairro Farolândia, em Aracaju

