Ana Lúcia Aguiar é homenageada nos 90 anos da OAB/SE por sua contribuição marcante à Seccional

Na noite desta segunda-feira, 12 de maio, o Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, foi palco da solenidade comemorativa pelos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). Entre os homenageados, destacou-se a advogada Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar, cuja trajetória é marcada pela dedicação à advocacia e à promoção da cidadania.

Natural de Missão Velha, no Ceará, Ana Lúcia estabeleceu-se em Aracaju em 1989, onde construiu uma carreira sólida no Direito. Sua atuação abrange as áreas Trabalhista, Empresarial, Financeira, de Família e Sucessões. É formada em Direito e Comunicação Social pela Universidade Tiradentes (Unit) e possui pós-graduação em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao longo de sua trajetória na OAB/SE, ocupou posições de destaque. Foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAA/SE) no triênio 2016–2018 e vice-presidente da Seccional entre 2019 e 2021, tornando-se a segunda mulher a exercer esse cargo. Nesse período, chegou a assumir interinamente a presidência da OAB/SE.

Atualmente, Ana Lúcia preside a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica em Sergipe (ABMCJ/SE), é vice presidente do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe (IDAS). Ana também é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e voluntária nas Obras Sociais Santa Dulce dos Pobres, reafirmando seu compromisso com a justiça social e os direitos humanos.

Durante a cerimônia, a advogada destacou a relevância histórica da instituição e a importância da construção coletiva que marca os 90 anos da OAB/SE. “Celebrar os 90 anos da nossa Casa da Cidadania, a OAB Sergipe, é celebrar toda uma trajetória de colegas advogados e advogadas que deixaram aqui a sua marca, a sua história, para que a OAB seja essa instituição vanguardista na defesa dos direitos da cidadania, da democracia, da Constituição cidadã e do fortalecimento das nossas prerrogativas” destacou Ana.

A advogada também ressaltou que essa celebração é uma construção coletiva. “São 90 anos de uma OAB pujante. Uma OAB que luta na defesa da advocacia, da sociedade e de todos nós. Muito me honra estar aqui nesta noite, junto com os nossos colegas, para sermos homenageados e, principalmente, homenagear a nossa instituição”, enfatizou.

A homenagem a Ana Lúcia Aguiar na noite de celebração dos 90 anos da OAB Sergipe representa o reconhecimento à sua contribuição significativa para a advocacia sergipana e ao seu empenho constante na defesa dos valores democráticos e da cidadania.

Texto: Miza Tâmara – Foto: Lucas Caribé