Ana Lúcia Souza Alves oficializa candidatura ao Quinto Constitucional do TJSE

A advogada Ana Lúcia Souza Alves, com mais de quatro décadas de atuação dedicada à advocacia sergipana, oficializou sua candidatura ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

Reconhecida pela sua trajetória de compromisso com a defesa das mulheres, dos jovens advogados e pela valorização da advocacia, Ana Lucia, protocolou sua inscrição reafirmando o propósito de representar a classe com experiência, equilíbrio e sensibilidade social.

O Quinto Constitucional é um instrumento previsto na Constituição Federal que garante que um quinto das vagas dos tribunais seja preenchido por representantes da advocacia e do Ministério Público, fortalecendo o diálogo entre a sociedade civil e o Poder Judiciário.

Foto assessoria