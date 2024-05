Anderson de Tuca pede ações preventivas contra as chuvas em Aracaju

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) falou na tribuna da Câmara Municipal sobre as chuvas que vem acontecendo em Aracaju e as dificuldades que a população vem enfrentando devido aos alagamentos. “São necessárias ações preventivas, não só quando chegam as chuvas. Não basta fazer limpezas de canais, é necessário serviços periódicos de drenagem devido à ampliação dos bairros”, disse.

Anderson relembrou uma indicação de asfalto na Rua Amazonas, no Bairro Siqueira Campos, durante a governança do prefeito João Alves Filho, e que na época não foi pensado na drenagem e sempre que há chuvas fortes, o local alaga. “A falta que faz um novo Plano Diretor para a nossa cidade, cobrei a João Alves quando prefeito, cobrei a Edvaldo, e continuarei cobrando. Um assunto que é tão importante, não é discutido. Houve uma explosão imobiliária, ruas que não foram projetadas para a quantidade de condomínios que vêm sendo construídos, um exemplo é no Bairro Luzia”, completou.

O vereador destacou também a situação no bairro Santa Maria, mais especificamente no Recanto dos Cajueiros. Insistentemente Anderson de Tuca cobra a pavimentação da localidade, pois diversos moradores o pedem sem cessar melhorias. “Já foram feitas várias intervenções, várias ruas no bairro já foram asfaltadas, mas será que a drenagem está sendo feita? No Recanto dos Cajueiros as pessoas perdem seus bens, não tem dignidade, porque quando chove, a pessoa tem sua casa toda melada e invadida por lama”.

Tuca finaliza o discurso pedindo para que os órgãos responsáveis possam fazer mais ações preventivas e efetivas.

Foto Gilton Rosas

Por Letícia Mendonça