ANDERSON DE ZÉ DAS CANAS ENALTECE PARCERIA COM LUCIANO BISPO E REFORÇA PRÉ-CANDIDATURA VISANDO 2026

Luciano Bispo reforça compromisso com ex-prefeito de Frei Paulo e fala sobre sucessão estadual.

A dupla Luciano Bispo (PSD) e Anderson de Zé das Canas (MDB) continuam, a todo vapor, desbravando o estado de Sergipe com o objetivo de ser a “dobradinha de sucesso” em 2026. Nesta terça-feira (08), ambos concederam entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, na Metropolitana FM, para falar do momento político que a dupla vive e da parceria de longas datas entre eles.

Anderson, que é ex-prefeito de Frei Paulo e tem colocado o nome como pré-candidato a deputado federal, enalteceu a figura do deputado estadual Luciano Bispo. “Luciano sempre foi a chave para abrir as portas e gerar benefícios para Frei Paulo. Foi ele que semeou minha pré-candidatura, em 2022. Sua expertise de mais de 40 anos de política foi o que motivou a ingressar nesta jornada”, afirmou.

Já o deputado estadual Luciano Bispo destacou a aceitação do nome de Anderson, não só pela população do agreste sergipano, mas também por parte do governador Fábio Mitidieri, que avaliou com apreço o nome do ex-prefeito para a disputa. “Não dormi de tanto gosto por conta do governador ter falado do nome de Anderson para 2026 e para prefeito, em 2028”, externou.

*Sucessão estadual*

Durante a entrevista, Luciano também foi indagado em relação às conjecturas políticas em torno de 2026 e da possibilidade do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jeferson Andrade, ou o conselheiro do Tribunal de Contas, Ulices Andrade, assumir a vaga de vice na chapa encabeça pelo governador Fábio Mitidieri.

“Os Andrades são de palavra. Convivi com Ulices, enquanto deputado estadual, e hoje convivo com Jeferson. Mitidieri estando com os Andrades na vaga de vice, é certeza de uma boa continuidade”.

*”Valmir agiu com molecagem”*

Outro assunto abordado durante a entrevista foi a recepção que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, deu ao empresário Edson Passos, durante uma visita para tratar de assuntos de interesse do município. “Valmir agiu com molecagem. Não se pode ter esse comportamento com uma pessoa que faz crescer todos os dias a cidade de Itabaiana. Quando eu estive prefeito, por várias vezes, recebi Valmir como empresário e nunca tive esse tipo de atitude”, frisou.

*ALOK em Itabaiana*

Luciano Bispo também destacou a vinda do DJ ALOK para Itabaiana, que acontecerá no dia 10 de maio. Ele falou sobre a expectativa da população para o mega show, que também será motivo de aquecer a economia local. A vinda do artista para o município serrano é fruto de uma emenda do parlamentar.