André e Yandra Moura levam projeto FelizCidade Natal ao Bairro América

Neste final de semana, entre os dias 13 e 15, a deputada federal Yandra Moura (União) e o ex-deputado federal André Moura (União) realizaram o projeto FelizCidade Natal na Zona Norte de Aracaju. As ruas dos bairros América, Industrial e Siqueira Campos foram palco de um dia de atividades e diversão para crianças e famílias.

O FelizCidade promoveu um dia de diversão em cada um dos bairros para todos que participaram, oferecendo atividades recreativas, culturais e de lazer para as famílias. O evento teve grande adesão da comunidade local e proporcionou um ambiente de confraternização e alegria. “Eu volto aos bairros da Zona Norte de Aracaju para retribuir o carinho que as crianças, mamães e papais tiveram comigo durante a nossa caminhada em Aracaju. E este projeto é uma grande oportunidade de reencontrar as aracajuanas e aracajuanos e confraternizar neste momento das festas de final de ano”, enfatizou Yandra.

O ex-deputado André Moura também participou do evento e reforçou a importância de fortalecer o espírito natalino. “O projeto FelizCidade vai além de momentos de lazer e diversão para as crianças, ele reforça os laços familiares e resgata o verdadeiro espírito do Natal, marcado pela união, solidariedade e esperança. Yandra faz questão de retornar aos bairros e aos braços do povo de Aracaju. É gratificante participar de uma iniciativa tão especial ao lado dela, que espalha alegria em um período tão significativo para todos nós: o Natal”, disse André Moura.

O projeto FelizCidade Natal foi criado em 2023, durante o primeiro ano do mandato de Yandra e foi realizado em todos os bairros de Aracaju. Neste ano, a deputada dá continuidade ao projeto por entender a importância de estar cada vez mais perto das pessoas nos bairros da capital.

