ANDRÉ MOURA COMEMORA OS 15 ANOS DA OPERAÇÃO LEI SECA NO RIO DE JANEIRO COMO EXEMPLO NACIONAL

Em recente entrevista concedida ao Jornal do Rio da Band, o secretário de Estado de Governo (SEGOV) e de Representação do Governo do Rio de Janeiro em Brasília (SERGB), André Moura, foi entrevistado para discutir o aniversário de 15 anos da Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro e pioneira no país.

Ele ressaltou os investimentos que estão sendo feitos em equipes e em tecnologia, os quais são importantes para alcançar os impressionantes resultados obtidos, demonstrando uma significativa redução nos acidentes com mortes e não fatais no trânsito após a implantação da operação.

Durante a entrevista, André Moura disse que, ao longo desses 15 anos, foram realizadas mais de 4 milhões de abordagens e que mais de 300 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas. “São números impressionantes que demonstram a importância de realizar esse trabalho. Isso mostra a eficácia da operação e o empenho incansável de nossa equipe, que atua diariamente, inclusive nos finais de semana”, ressaltou.

O Secretário anunciou uma novidade, a aquisição de drones equipados com tecnologia infravermelha. Esses drones serão utilizados para monitorar motoristas que tentam evadir as blitzes, aumentando a eficácia da fiscalização. Essa iniciativa demonstra o compromisso contínuo do governador Cláudio Castro em aprimorar a segurança viária e garantir que a Operação Lei Seca continue sendo uma ferramenta eficaz na redução de acidentes e na promoção de um trânsito mais seguro para todos.

“Além disso, estamos intensificando o combate aos ‘fadas’, aqueles motoristas profissionais que assumem temporariamente o volante para que os motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas possam passar pela operação sem serem flagrados. Vamos garantir que esses infratores sejam identificados e punidos, reforçando nosso compromisso com a segurança no trânsito”, enfatizou André.

Graças a essa operação, foi possível reduzir cerca de 35% dos acidentes com mortes e 55% dos acidentes no trânsito do Rio de Janeiro. E, visando aprimorar ainda mais o serviço, estão em processo a aquisição de drones, equipamentos de alta tecnologia que serão utilizados para monitoramento e fiscalização mais eficientes. Moura também destacou o aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia, o que contribuiu para um crescimento nos casos de direção sob influência do álcool.

No entanto, apesar dos desafios, o trabalho de conscientização e fiscalização continua, buscando melhorar a segurança no trânsito. Ele enfatizou que a Operação Lei Seca do Rio de Janeiro serve como referência para todo o país, demonstrando que é possível alcançar resultados positivos por meio de uma política de segurança viária bem-sucedida e determinada. O objetivo é continuar avançando e aprimorando o trabalho, garantindo um trânsito mais seguro para todos.

