André Moura comemora inauguração do Creas no município de Arauá

Nesta segunda-feira, 26, a cidade de Arauá presenciou um momento histórico com a inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas Valdete dos Santos, construído graças aos recursos de autoria do ex-deputado federal André Moura.

O Creas é um espaço para amparo e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e violência e oferecerá serviços especializados para a população. “Essa obra é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos em prol da coletividade. Este será um espaço de acolhimento e atendimento, trazendo esperança e oportunidades para aqueles que mais precisam. Muito feliz por ter contribuído para a concretização desse projeto”, afirmou André Moura.

“Quando conseguimos os recursos para esta obra no valor de R$ 450 mil, pensamos nas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, para que possamos transformar vidas e promover uma sociedade mais justa e igualitária”, completou o ex-deputado.

Foto assessoria