GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI CITA O NOME DO EX-DEPUTADO ANDRÉ MOURA COMO CANDIDATO DE SUA CHAPA EM 2026

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o presidente estadual da União Brasil, ex-deputado André Moura, estreitaram sua aliança política em um evento no Agreste Sergipano. os dois participaram juntos do programa “Sergipe É Aqui”, em São Domingos, e demonstraram cooperação, surpreendendo observadores.

Uma das surpresas foi o governador Mitidieri mencionar o nome do ex-deputado federal André Moura como o nome que vai integrar sua chapa de governador que disputa o Senado em 2026. Segundo o governador, o nome do outro candidato só será anunciado no próximo ano.

A cena contou com a presença de prefeitos de ambos os partidos, União Brasil e PSD, demonstrando apoio público ao reencontro.