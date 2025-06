ANDRÉ MOSTRA FORÇA POLÍTICA NA ABERTURA DO ARRAIÁ DO POVO E VILA DO FORRÓ AO LADO DO GOVERNADOR MITIDIERI

André Moura mostra força política na abertura do Arraiá do Povo e Vila do Forró ao lado do governador Fábio Mitidieri

A Orla da Atalaia se transformou em um verdadeiro mar de gente, cores, tradição e muito forró na abertura oficial dos festejos juninos de Sergipe na noite de sexta-feira, 30 de maio. A Vila do Forró e o Arraiá do Povo deram o pontapé inicial a 60 dias de festa, que consolidam o estado como o verdadeiro País do Forró.

Quem também chamou atenção durante o evento foi André Moura, que chegou à festa cercado de lideranças políticas, mostrando, mais uma vez, sua força, articulação e prestígio no cenário político sergipano. Ao seu lado, deputados estaduais como Kaká Santos, Pato Maravilha e Marcelo Sobral, além de vereadores Ricardo Vasconcelos (presidente da Câmara e primeiro suplente de André na disputa ao Senado em 2026) e Isac Silveira. No camarote do Governo, encontrou ainda os deputados estaduais Luciano Bispo e Cristiano Cavalcante, além da deputada federal Katarina Feitosa,diversos outros vereadores e lideranças, reforçando o peso do grupo que o acompanha e reconhece sua pré-candidatura.

O clima de parceria e alinhamento ficou ainda mais evidente quando o governador Fábio Mitidieri fez questão de destacar publicamente: “Meu senador, bom recebê-lo na abertura oficial do maior São João à beira-mar do Brasil, no País do Forró, que é Sergipe. Uma noite abençoada e é só o primeiro dia de 60 dias de muito forró”.

André Moura, por sua vez, destacou que o grande responsável por toda a beleza da festa, pela grandiosidade e por manter viva essa tradição é o governador. “Fábio Mitidieri não só mantém a história, a tradição e a raiz de todos nós, nordestinos e sergipanos, como também tem visão de futuro, mostrando que é possível preservar nossa cultura e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

A abertura contou ainda com o show da prata da casa, Calcinha Preta, que fez todo mundo cantar, dançar e se emocionar, mostrando que, em Sergipe, forró e tradição estão mais vivos do que nunca.

Festa que aquece a economia e gera emprego

Durante a festa, André Moura também ressaltou que eventos como esse vão muito além do entretenimento. “O governador acerta em cheio quando entende que cultura também é desenvolvimento. Os festejos juninos de Sergipe movimentam hotéis, bares, restaurantes, comércio, transporte, gera emprego, renda e aquece toda a cadeia produtiva do turismo. É tradição, é cultura, mas também é economia girando e chegando na mesa do povo”, destacou.

A noite foi de festa, forró, reencontros e, acima de tudo, de demonstração de força política e compromisso com Sergipe. E esse foi só o começo de dois meses de muita cultura, alegria e desenvolvimento para nosso estado.

Texto e foto Elaine Mesoli