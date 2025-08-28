André Moura participa de ação do Instituto Vai Até Você em Aracaju

O cuidado com a saúde das mulheres ganha reforço nesta semana em Aracaju com a presença de André Moura, padrinho do Instituto do Câncer Sheyla Galba, na ação do programa Instituto Vai Até Você. A iniciativa acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, oferecendo atendimento gratuito em diferentes bairros da capital.

Serão disponibilizadas 50 mamografias gratuitas por dia (mediante agendamento prévio pelo WhatsApp 3026-2828), além de atendimento médico com a equipe da SERMED, nutricionista e aferição de pressão e glicemia. As atividades acontecem sempre das 08h às 13h, com a seguinte programação:

29/08 – Augusto Franco | Praça atrás do Colégio Portela (Canal 5)

30/08 – Santos Dumont | Praça Ulisses Guimarães

31/08 – Bairro América | Igreja dos Capuchinhos

Para André Moura, padrinho do Instituto, a ação representa um gesto de compromisso com a saúde preventiva. “O diagnóstico precoce salva vidas. Estar ao lado do Instituto Sheyla Galba nesta iniciativa é reafirmar meu compromisso com políticas de prevenção e cuidado, especialmente no enfrentamento ao câncer de mama, que atinge tantas mulheres sergipanas”, solidariza.

A parceria entre o Instituto Sheyla Galba, a deputada federal Yandra Moura e André Moura busca ampliar o acesso aos exames e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde antes que a doença avance.

Da assessoria