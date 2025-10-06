André Moura participa de café da manhã com aliados e realiza o Projeto Feliz Cidade 2025

Neste domingo, 5, o pré-candidato ao Senado e presidente estadual do União Brasil, André Moura, participou do tradicional café da manhã do Bar de Zé Buraqueiro, em Aracaju, ao lado dos amigos e vereadores Ricardo Vasconcelos, Joaquim da Janelinha, Byron Estrelas do Mar, Isac Silveira e Maurício Maravilha. Também estiveram presentes os ex-deputados federais Nitinho Vitale, Capitão Samuel e Fábio Henrique, além do suplente de vereador Moura da Farmácia, e as lideranças comunitárias André Melhor da Farolândia, Wilson do Ceasa e Cícero do Santa Maria.

Após o encontro, todos seguiram juntos para a edição do Projeto Feliz Cidade 2025, realizada na Praça Pedro Barreto, conhecida como Praça dos Correios, no Conjunto Augusto Franco. O evento, promovido pela deputada federal Yandra Moura desde o seu primeiro ano de mandato, é uma grande celebração ao Mês das Crianças e leva alegria, cidadania e solidariedade para as comunidades de Aracaju, contando mais uma vez com o apoio e parceria de André Moura.

A ação transformou a manhã em um verdadeiro espetáculo de sorrisos onde centenas de crianças se divertiram com brinquedos, danças e brincadeiras, enquanto suas famílias participaram de sorteios de brindes e cestas básicas. Durante o evento, André Moura destacou a importância de iniciativas como essa para fortalecer os laços com as comunidades e levar acolhimento para quem mais precisa:

“Ver a alegria dessas crianças e o sorriso das famílias é o que nos move. O Feliz Cidade é um exemplo de amor ao próximo e compromisso com a nossa gente. Esse projeto já virou tradição e enche Aracaju de esperança”, afirmou André.

A deputada Yandra Moura reforçou o propósito social da ação, que se repete há três anos consecutivos: “O Feliz Cidade nasceu do desejo de retribuir o carinho que recebemos do povo aracajuano. É um momento de festa, mas também de solidariedade, de olhar para cada criança e lembrar que elas são o futuro que queremos construir”, disse.

O evento segue com novas edições programadas para outros bairros e municípios sergipanos ao longo do mês de outubro.

Texto e foto Elaine Mesoli