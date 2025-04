ANDRÉ MOURA REAFIRMA A PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO E DIZ CONFIAR NA CONDUÇÃO DE FÁBIO MITIDIERI

Em entrevista ao jornalista Narcizo Machado, na Rádio Fan FM, o ex-deputado federal André Moura deixou claro: está firme, com fôlego político e credenciais de sobra para disputar uma vaga no Senado. Com um histórico de resultados palpáveis e protagonismo em diferentes esferas do poder, André reafirmou sua pré-candidatura e reforçou a importância da unidade no grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri. “Sergipe precisa estar mais forte em Brasília – e comigo, Sergipe estará”, resumiu.

Ao ser questionado sobre o período em que foi líder do governo federal na Câmara dos Deputados, André foi direto: “Sofri muitas críticas, mas cumpri o que me propus. Usei aquele espaço para fortalecer meu estado. Foi o maior volume de recursos da história destinado aos 75 municípios sergipanos. Missão dada, missão cumprida”.

Durante a entrevista, ele também ressaltou que hoje não há qualquer obstáculo jurídico que o impeça de disputar o pleito de 2026. “Os processos que tramitavam em Brasília foram arquivados. Estou com a ficha limpa, pronto para colocar meu nome à disposição do povo”, afirmou.

Com firmeza, André também defendeu sua trajetória de gestor responsável. “Em 17 anos como ordenador de despesas, todas as minhas contas foram aprovadas. Nos oito anos como prefeito de Pirambu, como 1º secretário da Alese e agora como secretário de Governo no Rio de Janeiro. Isso mostra coerência e compromisso com a coisa pública”, disse.

Na conversa com Narcizo, Moura destacou que o povo sergipano é quem deve avaliar quem tem mais capacidade de representar o estado no Senado: “A escolha tem que ser técnica, de quem tem trabalho prestado, capacidade de articulação e resultados sólidos e reais. E a história mostra o que eu fiz por Sergipe. Minha força política é a força de Sergipe para continuar se desenvolvendo”.

André também reforçou que confia na condução política do governador Fábio Mitidieri. “Ele é o líder do nosso agrupamento e vai saber dialogar com todos no momento certo. Eu não serei problema. Só espero que também não me criem problemas. Precisamos marchar unidos, sem transformar aliados em adversários”, pontuou. “A disputa deve ser contra os de fora, não contra quem está conosco”.

Sobre a possível federação entre União Brasil e Progressistas, André confirmou que as conversas estão avançadas. Segundo ele, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, já sinalizou que em Sergipe a condução será feita pelo UB, mas que existe espaço para construção conjunta. “Se a federação se concretizar, será a maior da Câmara, com 109 deputados, e a maior do Senado. Esse fortalecimento nacional se reflete nos estados e Sergipe só tem a ganhar”.

Com discurso firme e postura de liderança, André Moura deu o tom de uma pré-campanha que chegará com força e união para o cenário político de Sergipe, pois tem experiência, força política e disposição para seguir contribuindo com o desenvolvimento do estado.

Texto e foto Eleine Mesoli