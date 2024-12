André recebe título de Cidadão Feiranovense pelos serviços prestados ao município

O presidente estadual do União Brasil e secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro, André Moura, foi agraciado nesta segunda-feira (02), com o título de Cidadão Feiranovense, concedido pela Câmara Municipal de Feira Nova, em Sergipe. A homenagem foi proposta pelo vereador Dinho de Dernival e aprovada por unanimidade pelos parlamentares, em reconhecimento aos serviços prestados pelo político ao município.

André Moura expressou gratidão pela honraria, destacando sua ligação com o povo sergipano. “Estou muito honrado e agradecido por receber o título de Cidadão Feiranovense. Esse reconhecimento da nossa história de trabalho e dedicação ao povo de Feira Nova engrandece ainda mais o propósito que norteia minha vida: servir com alegria ao povo sergipano”, afirmou.

Por conta de compromissos em sua agenda como secretário de Estado no Rio de Janeiro, André Moura não pode comparecer à solenidade, mas foi representado pelo secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva. ” André pediu para transmitir seu agradecimento ao vereador Dinho de Dernival e a todos os vereadores pela indicação e aprovação. E dizer que essa honraria reforça seu compromisso com Feira Nova e com Sergipe”, concluiu.

Fonte e foto assessoria