ANDRÉ MOURA REFORÇA PROJETO POLÍTICO PARA O SENADO EM 2026, DURANTE ENTREVISTAS À IMPRENSA NA CAPITAL

Nesta terça-feira (22), o ex-deputado federal e presidente estadual da União Brasil (UB), André Moura, participou de uma série de entrevistas em veículos de grande audiência em Sergipe.

O giro de comunicação começou no Balanço Geral, da TV Atalaia, apresentado por Fábio Henrique, em seguida passou pelo Metropolitana News, na rádio Metropolitana FM, comandado por Luís Carlos Focca, e se encerrou no Jornal da Rio – Segunda Edição, com o jornalista Jailton Santana, na Rádio Rio FM.

Nas entrevistas, André Moura falou com clareza sobre seu projeto de disputar uma das vagas para o Senado Federal em 2026. Destacando seu perfil municipalista, afirmou que acredita na política como instrumento para encurtar distâncias e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. “Nosso trabalho tem que ser para quem vive nos municípios. Levar água encanada para o povoado mais distante, garantir luz elétrica para quem ainda vive no escuro, cisterna para quem convive com a seca. Municipalista que sou, sempre irei atuar nessa frente de trabalhar pela minha gente e melhorar a qualidade de vida dela”, afirmou.

Durante as conversas, André também reforçou sua confiança na liderança do governador Fábio Mitidieri, a quem chamou de construtor de consensos. Segundo ele, o governador saberá, no momento certo, organizar uma chapa ao Senado que represente quem verdadeiramente trabalha por Sergipe. “Acredito que o governador Fábio, que é o líder do nosso agrupamento, irá construir uma chapa, através do diálogo, com aqueles que mais têm compromisso com o futuro do estado de Sergipe.”

Ao ser questionado sobre sua atuação fora do estado à frente da Secretaria de Governo do Rio de Janeiro, André deixou claro que, apesar do trabalho técnico desempenhado na capital fluminense, sua intenção é disputar as eleições de 2026 por Sergipe. Ele ainda destacou que segue elegível, com todos os processos que tramitavam em Brasília arquivados, e lembrou que, em 17 anos de vida pública, todas as suas contas foram aprovadas pelos tribunais de contas de Sergipe e do Rio de Janeiro.

Outro ponto abordado com destaque nas entrevistas foi a atuação da deputada federal e sua filha, Yandra Moura. André demonstrou orgulho pelo desempenho da parlamentar, que hoje é vice-líder da União Brasil na Câmara e preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, a segunda maior comissão permanente da Casa. Ele também mencionou a atuação de Yandra na coordenadoria Geral do Observatório Nacional da Mulher na Política e a aprovação de cinco projetos de lei de sua autoria.

Com tom sereno e foco no futuro, André Moura usou as entrevistas para reforçar seu compromisso com Sergipe e apresentar o que acredita ser uma missão política ainda em curso. “Acredito ter uma missão de trabalho pelos Sergipanos. Consegui cumprir a primeira parte com dois mandatos de deputado federal trazendo maior volume de recursos já visto para esse estado e contribuindo para o desenvolvimento dos 75 municípios. No Senado tenho convicção de que farei ainda melhor”, concluiu.

Por Elaine Mesoli