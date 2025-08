André Moura sela aliança com Luciano de Menininha e amplia base de apoio

Cumprindo agenda política no interior sergipano, o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, André Moura, esteve em Propriá para oficializar aliança com o prefeito Luciano de Menininha e seu vice, Samuel da Cunha.

A visita, consolida o apoio de Luciano de Menininha à pré-candidatura de André Moura, que já conta com o respaldo de lideranças como Dudu Guimarães prefeito de São Francisco, Lucas Freire, prefeito de Telha, Flávio Dias, ex-prefeito de Telha e Neudo Alves, prefeito de Cedro de São João, fortalecendo sua presença na região e se consolidando como o candidato ao Senado do Baixo São Francisco.

Reconhecido por sua atuação enquanto deputado federal e líder do governo no Congresso, período em que destinou mais de R$ 1,5 bilhão em emendas para Sergipe, André reúne experiência e articulação política já testadas. Agora com a adesão de Luciano de Menininha, os prefeitos do Baixo São Francisco apostam em sua capacidade de representar a região no Senado e defender os interesses dos municípios junto ao governo federal.

Por Thiago Reis