ANDRÉ MOURA TERÁ QUE ENTREGAR CONTROLE DA CODEVASF. A DECISÃO É DA CÚPULA NACIONAL DO UNIÃO BRASIL

O ex-deputado federal e presidente estadual do União Brasil em Sergipe, André Moura, terá de entregar o controle da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A medida ocorre após a cúpula nacional do partido aprovar, nesta quinta-feira (18), uma resolução que determinou prazo de 24 horas para que todos os filiados deixem os cargos em comissão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Codevasf, importante órgão federal com atuação estratégica no Nordeste, é presidida atualmente por Thomas Jefferson, indicado por André Moura. Com a decisão, Jefferson passa a integrar a lista de exonerações e a influência de Moura sobre a autarquia chega ao fim.

O União Brasil ocupa hoje espaços relevantes na administração federal. A legenda comanda o Ministério do Turismo, chefiado por Celso Sabino (União-PA), além de ter sido responsável pelas indicações dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e das Comunicações, Frederico Siqueira.

Nas últimas semanas, Sabino vinha tentando negociar uma saída que evitasse a ruptura do partido com o governo, mas a direção nacional manteve posição firme pela entrega imediata dos cargos.