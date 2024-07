ANÚNCIO DE RICARDO MARQUES COMO VICE DE EMÍLIA CORRÊA ALUGA UM TRÍPLEX NA CABEÇA DOS GOVERNISTAS

*Por Paulo Márcio

Se, por um lado, o anúncio de Ricardo Marques (Cidadania) como vice de Emília Corrêa (PL) torna ainda mais sólida e competitiva a única e verdadeira chapa de oposição ao projeto liderado por Edvaldo Nogueira, por outro lado, a estratégia de unir os mais combativos e populares vereadores para fazer frente ao poderio das colossais máquinas administrativas alugou um tríplex na cabeça dos responsáveis pelo marketing do mal.

Todas as tentativas anteriores de desconstruir a pré-candidatura de Emília deram com os burros n’água. E não foram poucas. Primeiro cravaram que ela sequer conseguiria um partido que homologasse uma eventual candidatura à prefeitura. Hoje ela lidera um agrupamento composto por 4 partidos (PL, PSDB, Cidadania e Agir) e 81 pré-candidatos a vereador. Em seguida tentaram, sem sucesso, nacionalizar a disputa municipal, achando que se beneficiariam de uma eventual polarização. Da mesma forma, disseminaram um conjunto de fake news tentando atingir sua integridade moral, não poupando sequer a memória do ex-governador João Alves Filho. Enfim, uma atabalhoada sucessão de tiros no pé que fortaleceram ainda mais a imagem da pré-candidata do PL.

É evidente, no entanto, que a cereja do bolo da maldade estava reservada para quando do anúncio do vice. As hienas e abutres que se nutrem dos despojos das vítimas do marketing mercenário já haviam tomado seu lugar à mesa, habituados que estão aos banquetes macabros servidos pelos poderosos a cada eleição.

Mas o anúncio de Ricardo Marques como vice de Emília, muito mais do que indigestão, provocou um verdadeiro curto-circuito nas hostes adversárias. Atordoados, eles não sabem o que fazer com os HDs entupidos de informações falsas e criminosas e com os inúmeros vídeos prontos para ser disparados em massa por plataformas clandestinas. Muito menos o que passar para a militância paga além das mentiras e calhordices requentadas pela máquina de moer biografias.

Evidentemente, os demais nomes ventilados como possíveis vices de Emília Corrêa antes do anúncio oficial nada têm que os desabone. Contudo, na atual conjuntura, não há dúvida de que Ricardo Marques reúne os atributos que, somados aos de Emília, podem sacramentar o projeto que, para muitos de nós, representa a última esperança para Aracaju.

De fato, há muito não se via uma chapa que ostentasse tanto carisma, leveza, combatividade, popularidade e independência. E tudo isso em dose dupla, para felicidade de muitos e desespero de alguns.

*Paulo Márcio é delegado de polícia e pré-candidato a vereador de Aracaju no grupo de Emília Corrêa