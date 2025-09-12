AO ASSUMIR COMANDO DO PL, RODRIGO REAFIRMA SUA HABILIDADE POLÍTICA E CONSOLIDA CANDIDATURA AO SENADO

Se ainda havia alguma dúvida, por parte da classe política sergipana, quanto à viabilidade da candidatura de Rodrigo Valadares ao Senado Federal em 2026, certamente agora já não há.

O deputado, ao assumir o diretório estadual do PL, não apenas reafirma sua capacidade de articulação política, como também consolida em definitivo sua caminhada rumo à Casa Alta do Congresso Nacional.

Um dos principais nomes da direita nacional, com destacada atuação na relatoria do projeto de anistia na Câmara dos Deputados, Rodrigo conquista o comando regional do maior partido político do Brasil por méritos próprios.

A habilidade política que Rodrigo já havia demonstrado ao eleger-se deputado federal em 2022, e que fora reafirmada na eleição seguinte, quando ele fez de Moana Valadares, sua esposa, a vereadora mais votada da história de Aracaju, está mais do que consolidada.

Os últimos dois pleitos eleitorais, inclusive, posicionaram Rodrigo entre as principais lideranças políticas da capital sergipana, o principal colégio eleitoral do Estado.

Em 22, ele foi o deputado federal eleito mais votado em Aracaju, desbancado até mesmo o candidato apoiado pelo então prefeito. Dois anos depois, Rodrigo foi decisivo para a vitória de Moana, a mais votada do PL, partido que a vereadora passa a presidir em Sergipe.

Apesar dessa bem-sucedida trajetória eleitoral, sobretudo em Aracaju, Rodrigo se mostra despido de vaidade. Em importante gesto de maturidade política, tão logo assumiu o controle do PL, partido ao qual está filiada a prefeita da capital, tratou de reconhecer o papel de liderança de Emília Correa, sua aliada de primeira hora.

Ao apoio da família Bolsonaro e da prefeita de Aracaju, já tornados públicos, e de diversas outras importantes lideranças políticas em todo o estado, Rodrigo soma agora a estrutura partidária do PL. O partido dispõe do maior tempo de propaganda no rádio e na tv e da maior fatia nos fundos eleitoral e partidário.

Com isso, a partir de agora, o deputado deve aglutinar novos apoios e iniciar a formação das chapas de candidatos a deputado estadual e federal do PL, a principal sigla da direita em todo o Brasil.

Considerando a robustez do partido e a já demonstrada habilidade política, Rodrigo seguramente não encontrará dificuldade para formar chapas competitivas e alcançar a tão almejada cadeira no Senado Federal.

Passos Comunicação