Ao lado da filha, pastor Heleno visita feiras livre do interior do estado

O pastor Heleno Silva, líder político que atua em todo estado, especialmente no sertão sergipano, já iniciou a caminhada pelas feiras livres no interior para ouvir as demandas da população.

Heleno já anunciou que será candidato a uma vaga na Assembeia Legislativa em 2026. No município de Porto da Folha, pastor Heleno, ao lado da filha, a jornalista Raio de Luar, de foi bem recebido pela população, carente.

Ao reencontrar amigos e companheiros de luta, Heleno, que foi depurado federal e ex-prefeito afirmou que “nos estamos iniciando nossa caminhada para poder ouvir as reivindicações de nos sertanejos, que precisam de uma atenção redobrada, por conta do sofrimento daquele povo. Quem me conhece sabe que eu nunca fui homem de ficar em gabinete. O que eu sei fazer é ir e ver a situação in loco, para poder agir e atender meu povo”, disse o pastor.

