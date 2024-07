Ao lado de Kassab e Mitidieri, PSD reuniu pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador pelo partido no Estado em reunião de alinhamento

O Partido Social Democrático (PSD) realizou neste domingo (28), em Aracaju, uma reunião de alinhamento com os pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito pelo partido em todo Estado. O evento, liderado pelo presidente do partido em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, contou com a presença do presidente nacional, Gilberto Kassab, de deputados federais e estaduais, vereadores e também do pré-candidato a prefeito de Aracaju apoiado pelo PSD, Luiz Roberto (PDT).

Na oportunidade, Fábio Mitidieri destacou os números do PSD no Estado e passou algumas orientações aos candidatos sobre o período eleitoral, entre elas a padronização da comunicação visual e a participação de Sergipe no fundo eleitoral. “Uma campanha vitoriosa passa por planejamento, estratégia, comunicação e corpo a corpo na rua. O PSD tem 30 prefeitos em exercício, 22 vice-prefeitos em exercício e 47 pré-candidatos. Sem dúvidas, somos o maior partido de Sergipe”, declarou.

O presidente do PSD em Sergipe também informou que a assessoria jurídica do partido estará à disposição dos candidatos e reforçou a importância do uso de todas as ferramentas disponíveis, entre elas as pesquisas. “Quando sair uma pesquisa, não se apegue a um número. Detalhe, estude a pesquisa. Não ignore e não se envaideça. Contem conosco para que a gente tenha uma campanha vitoriosa”, orientou Fábio Mitidieri.

O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, avaliou de maneira muito positiva a reunião realizada em Aracaju e comemorou as projeções de desempenho no pleito eleitoral de outubro.

“Tivemos oportunidade de discutir estratégias de fortalecimento do partido, estratégias de integração com os partidos aliados que são tão importantes quanto os nossos afiliados e as perspectivas são as melhores possíveis em relação ao crescimento do partido em relação ao nosso desempenho nessas eleições. Deixo Aracaju muito feliz, muito tranquilo em relação à condução do partido no Estado”, declarou.

Para o presidente do PSD Jovem, Jorginho Araujo, a reunião de alinhamento de diretrizes foi também de fortalecimento e de motivação para todos os candidatos e pré-candidatos.

“O PSD Jovem tem se destacado bastante dentro do nosso partido, a gente tem prefeitos jovens que têm feito gestões que são exemplo e referência não somente para Sergipe, mas para todo o país, assim como centenas de candidatos, pré-candidatos a vereadores e vereadoras por todo o Estado que são jovens, fazem parte da juventude. É uma juventude forte, trabalhada e disposta pra representar bem o povo de seus municípios e o nosso PSD nas Câmaras Municipais e também nas prefeituras”

PSD Mulher

A primeira-dama do Estado e Secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforçou o papel de destaque das mulheres no PSD e a importância dessa construção das políticas municipais para o fortalecimento do partido.

“O PSD é o partido que traz esse respeito, traz essa empatia, traz a voz da mulher para a gestão e para as políticas públicas. Vamos juntos fortalecer cada vez mais o PSD para que tenhamos um partido preocupado realmente com a inclusão e com os propósitos do nosso povo”, disse.

Atualmente, o PSD tem 15 mulheres à frente de prefeituras municipais em Sergipe. Uma delas é Zete de Jarjão, prefeita de Gararu e pré-candidata à reeleição este ano. “É um momento de conexão e que venham mais mulheres para fortalecer tanto na própria juventude como na parte dos candidatos a prefeitas e vereadores. É importante o fortalecimento das mulheres, mostra a união e força nesse processo”, celebrou.

Pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, Priscila Boaventura avalia que as eleições trazem esperança para muitos grupos e destaca a variedade de pautas públicas defendidas pelo partido.

“O PSD compõe um grupo que tem uma diversidade de pautas políticas relacionadas à juventude, às pessoas neuro divergentes, às pessoas com deficiência e, principalmente, às mulheres. Pensar na mulher é pensar na base de uma família e precisamos de mulher ocupando cargos políticos de relevância”, pontuou.

Repercussão positiva

O prefeito do município de Propriá, Dr. Valberto, destacou a importância desse alinhamento entre os candidatos para o sucesso no próximo pleito eleitoral. “O PSD é o partido que mais cresceu em Sergipe e vai continuar crescendo para fazer o maior número possível de candidatos eleitos”, destacou o gestor do município localizado na região do Baixo São Francisco.

Já oficialmente candidato a prefeito de Itabaiana, o empresário Edson Passos parabenizou a gestão do PSD pela reunião, um momento de alinhar expectativas e objetivos. “Um encontro como esse vai nos amadurecendo, vai nos fortalecendo e reforça que não estamos só. Isso é que é importante. Nós somos um grupo forte em todo Sergipe, em cada cidade tem seu representante e em Itabaiana ser diferente”, pontuou.

Pré-candidato a prefeito em São Cristóvão, Diego Prado acredita que eventos como o de alinhamento fortalece PSD em Sergipe. “É importante esse alinhamento do PSD sob a liderança do nosso governador, isso fortalece o Estado, fortalece os municípios, e mostra a força do PSD em Sergipe”, afirmou.

Pré-candidatos em Sergipe

Para o próximo pleito eleitoral, o PSD tem pré-candidatos em 47 municípios sergipanos. São eles: Aquidabã, Arauá, Barra dos Coqueiros, Boquim, Canhoba, Canindé de São Francisco, Carira, Carmópolis, Cristinápolis, Cumbe, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Lagarto, Macambira, Malhador, Monte Alegre, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Rosário do Catete, Santa Luzia de Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, São Cristóvão, São Francisco, Siriri, Telha, Tobias Barreto e Tomar do Geru.

Foto assessoria

Por Nara Barreto