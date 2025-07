AO LADO DO DEPUTADO JEFERSON ANDRADE, O PREFEITO LUCIANO RECEPCIONA NOVA SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL

O prefeito de Propriá Luciano de Menininha, recebeu na manhã desta sexta-feira, 17, a visita do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade.

A visita teve como objetivo apresentar ao gestor a nova Superintendente do Hospital Regional de Propriá, a enfermeira Samara Stephanny, que passa a responder pela unidade hospitalar.

Na oportunidade, o prefeito e o deputado acompanhado da secretária da Saúde e primeira dama do município, Jeane Lima, da ex-diretora do hospital, Prazeres Martins, do gestor de apoio Gerinaldo Ferreira e da coordenadora Geral da Saúde de Propriá, Kalline Cury, visitaram as instalações do hospital e conversaram com os funcionários.

“Quero aqui deputado, dizer ao senhor e que também seja transmitido ao governador Fabio Mitidieri que colocamos o município e a nossa administração a disposição do hospital para que juntos possamos somar esforços para oferecer o melhor que estiver ao nosso alcance ao povo de Propriá e da nossa região. De mãos dadas tenho certeza que faremos o melhor para o nosso povo”, disse o prefeito, desejando boas vinda a nova superintendente.

Texto e foto assessoria