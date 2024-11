Ao lado do senador Rogério, Candisse prestigia exposição dos 200 anos do Senado, em Brasília

A jornalista Candisse Carvalho esteve nesta terça-feira, 5, em Brasília, ao lado de seu esposo, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), para acompanhar a abertura da exposição “Senado 200 anos: uma viagem entre memória e inovação”, realizada às 15h no Túnel do Tempo, que liga o anexo 2 ao edifício principal do Palácio do Congresso Nacional. A exposição faz parte da série de comemorações pelo bicentenário do Senado Federal e oferece uma experiência imersiva e interativa sobre os principais marcos históricos da instituição e da política no Brasil.

Para Candisse, o evento é uma oportunidade de homenagear a história do Senado e sua importância para o país. “É uma honra estar aqui ao lado de Rogério, que tem lutado por pautas essenciais como a volta da Petrobras a Sergipe. Ver a memória e a inovação se unindo nesse espaço permite que conheçamos melhor a nossa própria história, É lindo ver que Aracaju e Sergipe têm também um pedacinho aqui no Senado”, afirmou.

Para a jornalista, o evento é uma forma de aproximar o público das conquistas e desafios conquistados após uma trajetória de 200 anos, se tornando uma exposição fundamental para quem visita Brasília e aprecia a história política de nossa nação.

Além das agendas políticas, Candisse aproveita a estadia na capital federal nesta semana para continuar seu mestrado em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, que está em curso após a sua jornada eleitoral em Aracaju.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação