Ao votar, Delegada Katarina destaca importância de eleições municipais

No início da manhã deste domingo, 6, após acompanhar os candidatos Luiz e Fabiano em um café da manhã, deputada federal Delegada Katarina esteve no colégio Alceu Amoroso Lima, bairro Aeroporto, para votar.

A parlamentar ressaltou a importância desse exercício de cidadania, sobretudo nas eleições municipais. “É a hora de escolhermos nossos representantes, aqueles que vão agir para criar a cidade que queremos. Por isso é importante que a gente escolha alguém que tenha valores e causas próximos aos nossos”, afirma.

“É nos municípios que os serviços básicos e essenciais acontecem. Os municípios têm grandes demandas e precisam ser bem geridos para atender bem a sociedade. Esse é um voto muito importante”, reforçou.

Desde o início do período de campanha, a Delegada Katarina declarou apoio à chapa do agrupamento, composta por Luiz Roberto e Fabiano. “Acredito que são os melhores para comandar a nossa capital, porque já têm histórico de compromisso com nosso estado”, reiterou a deputada.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira