APOIO DECISIVO À APROVAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL DOS RADIALISTAS MARCA NOVA CONQUISTA DA CATEGORIA

Em intensa agenda no Congresso Nacional, diretores das Federações dos Radialistas (FENARTE e FITERT) foram recebidos pelo Deputado Federal Paulo Azi (União-BA), Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Durante o encontro, as Federações obteveram o apoio do deputado à aprovação do relatório do Projeto de Lei (3030/2022) que institui a Identidade Nacional dos Radialistas — um marco que reconhece, valoriza e unifica a categoria em todo o território brasileiro.

Essa é uma luta conjunta e histórica, que conta com a participação ativa da FITERT, sob a coordenação de Fernando Cabral (SE), e com a atuação dos diretores Rodrigo Ortiz (MS) e João Messias (MS).

Juntos, FENARTE e FITERT estão lado a lado nessa força-tarefa pela valorização dos radialistas, somando esforços para garantir que o projeto avance e se transforme em uma conquista concreta para toda a categoria dos trabalhadores de rádio e televisão de nosso País.

Esse Projeto de Lei representa um passo fundamental na valorização do profissional do rádio, da televisão, do audiovisual e da comunicação — pilares que sustentam a informação, a cultura e o entretenimento do nossa nação.

Trata-se do reconhecimento da importância dos radialistas como trabalhadores essenciais para a democracia e o desenvolvimento social e cultural do Brasil.

_“Estamos na reta final dessa grande luta. A Identidade Nacional dos Radialistas é símbolo de união, dignidade e pertencimento. Ela representa cada voz, cada imagem e cada profissional que faz a comunicação acontecer. A luta não pode parar!”,_*”

afirmou Lucas Bauermann, Presidente da FENARTE.

“Os trabalhadores da radiodifusão brasileira (Rádio e Televisão), terão a sua identidade reconhecida não somente pelos poderes constituídos, mas também pela sociedade num todo. A carteira nacional é uma luta antiga e essa conquista será de todos”, afirmou Fernando Cabral, Coordenador Geral da FITERT.

A mobilização conjunta, reforçam o compromisso de defender os direitos e a valorização dos profissionais que constroem diariamente a comunicação brasileira.

Porque quando a categoria e entidades classistas se unem num objetivo comum, elas conquistam muito mais do que uma identidade, elas somam valores e se fortalecem em sua representatividade.

Texto e foto assessoria