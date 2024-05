APOIO DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA A GARDÊNIA BARRETO INDICA PRESTÍGIO E FORÇA POLÍTICA DA PRÉ-CANDIDATA

Pela primeira vez na história política de Rosário do Catete, uma mulher filha do município, tomou atitude de se lançar como pré-candidata a prefeita. Desmistificando uma cultura implantada há décadas, de que somente homens, podiam disputar a prefeitura local, Gardênia Barreto, conhecida carinhosamente como Gal, tem consigo mostrar desenvoltura e atraído a atenção da população.

Em pouco tempo de trabalho de pré-campanha, Gardênia Barreto consegue trazer para seu lado figuras importantes da política de Sergipe em prol do seu projeto. No município ela é bem aceita, sempre recebida com alegria e admiração. A largada é considerada positiva e com indicativos de avanços, com indicativos de que opositores têm se mantido em alertas e preocupados com ela.

Apoio

Uma dessas figuras que apoiam Gal é o prefeito Edvaldo Nogueira, considerado um grande estrategista político em Sergipe e gestor público nato. Atualmente, seu trabalho de gestão tem mudado a cara de Aracaju, capital de Sergipe, sendo vista como uma a cidade que detém índices positivos na educação, permeando uma ótima qualidade de vida, trabalho humano e de conscientização social, oferendo malha de serviços ampliada que promove mudanças em diversos âmbitos. Na análise e respaldado por sua competência, Edvaldo se projeta no futuro cenário da política com notoriedade para Brasília. Mesmo envolvido e dedicado em eleger seu sucessor, Luiz Roberto (PDT), ele também tem declarado apoio e simpatia ao projeto de Gardênia Barreto, o que de certa forma, vem chamando a atenção dos demais agrupamentos locais.

Em Rosário, segundo análises locais colhidas sem metodologia de estudo, o nome de Gardênia Barreto é remetido à uma pessoa de fácil acesso, e com grande poder de comunicação e escuta. O município conta com outros nomes de pré-candidatos na atual pré-campanha, contudo, existe a possibilidade forte de uma polarização entre ela e o atual prefeito, César Rezende. Essa análise tem sido o pivô de preocupação, e também tem tirado o sono de pessoas que não admitem a pré-campanha dela, as quais dormem sonhando que aconteça uma desistência por parte da mesma ou até da possibilidade que se alie a outro projeto.

A resposta de Gal é a de que “seu projeto político é pra valer e vai adiante”. Segundo informações da sua equipe de assessoria, que ela está “prontamente ativa para responder e se defender de insinuações, ataques, fake News ou debates com cunho de descontruir a sua imagem, a de Gardênia”, pontuou.

E tem mais gente chegando…

Por ter coragem de colocar seu nome como pré-candidata a prefeita, Gal tem recebido mensagens de apoio e declarações de simpatizantes. A coragem de se lançar e representar, não só as mulheres do seu município, mas toda população, criando ideias e soluções que ajudem na mudança no rumo de Rosário do Catete, chamou a atenção da população trazendo uma áurea positiva para seu nome e pré-campanha.

É inegável a projeção de Gardênia no município. Diante disso, outras pessoas estão se somando ao seu projeto político, não só da cidade, mas na esfera da política do Estado de Sergipe, que observam o potencial dela.

A foto que tira o sono!

A foto de Edvaldo Nogueira e de Jefersson Passos ao lado de Gal foi publicada no Instagram pessoal dela, provocando análises, burburinhos e preocupação de opositores nos bastidores. Por outro lado, muito comemorada por gente que torce por Gardênia Barreto, a mulher que tem sido considerada como capaz, forte e preparada para administrar Rosário do Catete. Para acessar a foto e seguir a rede social da pré-candidata, clique no link e vá direto à página. https://www.instagram.com/p/C6xLDiwLvqF/?igsh=MWEyb2t6NXp2dnczaA==

“Se engana quem pensa que Gal vai sozinha nessa luta”, afirmou uma fonte da política.

Assessoria