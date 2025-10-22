Após 90 dias de mandato, Marcel Azevedo deixa a Câmara e Rodrigo Fontes retorna ao cargo

Após cumprir 90 dias de mandato como vereador, o suplente Marcel Azevedo deixou, nesta terça-feira, o cargo na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O titular, vereador Rodrigo Fontes, retorna às atividades legislativas já nesta quarta-feira (22/10).

“Agradeço ao vereador Rodrigo Fontes e a todos que nos receberam tão bem, em nome do presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos. Cumprimos nosso papel em representar as pessoas que votaram em nós. Também tivemos um mandato próximo aos profissionais, fiscalizando as unidades de saúde e dando voz à população de Aracaju”, reforçou Marcel, que havia assumido o cargo no dia 23 de julho de 2025.

Durante o período em que esteve na Casa, Marcel Azevedo protocolou 27 projetos de lei, voltados à área da saúde e à valorização dos profissionais da categoria. Dentre os projetos protocolados, o vereador destacou a proposta que está tramitando na Casa parlamentar e visa garantir assistência à saúde mental dos profissionais da saúde, sobretudo daqueles que foram vítimas de violência no ambiente de trabalho ou em sua residência.

O suplente também lembrou que a audiência em homenagem aos 50 anos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS) será realizada nesta quarta-feira, dia 22, às 15h. Marcel Azevedo é enfermeiro, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) e atua como professor há mais de 15 anos.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro