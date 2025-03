APÓS ALERTA DO TCE/SE, A IGUÁ SANEAMENTO ANUNCIA INVESTIMENTO EM ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLAS PÚBLICAS

O diretor-executivo da Iguá Saneamento, Juliano Heinen, visitou nesta quinta-feira, 13, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, para anunciar que a empresa vai atuar para garantir o fornecimento de água potável a todas as escolas públicas do estado.

A iniciativa surge após uma visita anterior de representantes da empresa ao TCE, quando a conselheira manifestou preocupação com a situação do abastecimento nas unidades escolares. Sensibilizada com o problema, a empresa decidiu priorizar ações voltadas à melhoria do acesso à água potável nas escolas.

“Viemos aqui para conversar com a conselheira Susana e anunciar que vamos priorizar as obras de abastecimento de água nas escolas que têm uma deficiência nesse serviço público”, afirmou Juliano Heinen.

A Iguá Saneamento será responsável pelo contrato de prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe. A meta da empresa dialoga com a necessidade urgente de solução para um problema que atinge milhares de estudantes em todo o país.

De acordo com o Censo Escolar 2023, quase 1,3 milhão de alunos em 7,7 mil escolas públicas brasileiras ainda não têm acesso a água potável. Essa realidade expõe a comunidade escolar a doenças e compromete a qualidade da educação, uma vez que a falta de infraestrutura básica impacta diretamente a frequência e o desempenho dos estudantes.

A conselheira Susana Azevedo recebeu a notícia com entusiasmo e destacou a importância da atuação do TCE no acompanhamento de políticas públicas essenciais para a qualidade da educação. “Garantir água potável nas escolas é uma medida fundamental para a saúde e o aprendizado dos alunos. O Tribunal de Contas seguirá atento a essa questão”, afirmou.

De acordo com o diretor-executivo, a Iguá Saneamento iniciou o processo de operação assistida e nos próximos meses vai assumir em definitivo a distribuição de água potável e o tratamento de esgoto em Sergipe. “Pautaremos nossa equipe de engenharia para priorizar essas obras tão importantes para a educação sergipana”, concluiu.

A visita foi presenciada ainda pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), Eduardo Côrtes, e por diretores da Corte.

Foto: Marcelle Cristinne – Por DICOM/TCE