Após articulação de Laércio Oliveira, Governo se compromete a vetar desvio de recursos do Sistema S para a Embratur

Após intensa negociação e articulação do senador Laércio Oliveira (PP-SE), o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), anunciou em Plenário que o presidente Lula se comprometeu a vetar os artigos da Medida Provisória 1147/2022 que desviavam cerca de R$ 450 milhões do orçamento do Sesc e do Senac para a Embratur. Após o anúncio do acordo, os senadores aprovaram o relatório da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) que altera a lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e zera as alíquotas do PIS e da Cofins sobre o transporte aéreo até 2026.

Durante o debate no Senado, Laércio Oliveira alertou que os itens estranhos ao tema da MP, os chamados jabutis, eram ilegais e iriam prejudicar os programas de bem-estar social e o trabalho de formação e qualificação profissional do Sesc e do Senac em todo o Brasil.

— Isso significava retirar recursos da Educação, saúde e qualidade de vida do trabalhador! Era um penduricalho insensato e improvisado! Esse artifício estava na contramão das necessidades do Brasil! Na busca pela competitividade, o nosso país precisa superar desafios como a elevação da escolaridade, empregabilidade, mobilidade social e avanço de renda, disse o senador ao explicar que a missão do Sesc e do Senac é valorizar o capital humano.

O acordo costurado pelo governo e pelas entidades do Sistema S já havia sido proposto na semana passada pelo senador Laércio Oliveira.

“Ao invés de retirar recursos de instituições que são muito eficientes na sua missão, um dos caminhos possíveis pode ser uma parceria para a qualificação profissional do setor do turismo”, disse o senador sergipano, ao lembrar que, desde a semana passada, tinha contabilizado o apoio de parte dos senadores contra a proposta, que representava um verdadeiro atentado contra o Sesc e o Senac.

Aplausos nas galerias

Laércio Oliveira também foi aplaudido pelos alunos idosos do Grupo dos Mais Vividos, do Sesc DF, que foram acompanhar a votação na galeria do Senado.

– Seria muito interessante que todas as senadoras e os senadores olhassem para a nossa galeria. Vocês estão vendo aquelas meninas ali? Elas participam de um projeto desenvolvido pelo Sesc, que é orgulho em todas as regiões brasileiras. Caso esses artigos 11 e 12 sejam mantidos, colocados como jabuti no texto, quem perde são essas meninas ali. Vocês acham isso justo?”, indagou Laércio.

A aposentada Maria das Graças da Silva, de 66 anos, moradora de Brazlândia, que participa do coral e faz aulas de xadrez e ginástica no Sesc de Ceilândia, fez questão de vir pessoalmente ao Senado Federal defender o trabalho do Sesc.

“Já fiz diversos cursos e aulas desde que fiquei viúva e encontrei muitos amigos e acolhimento por parte dos professores. O Sesc mudou a minha vida e eu vim retribuir tudo que recebi o excelente trabalho que eles fazem. Meus parabéns também ao senador Laércio Oliveira em sua defesa”, concluiu Maria das Graças.

Foto assessoria

Por George Rodrigues Cardim