Após fiscalização de Ricardo Marques e ação do MP, a Justiça determina reforma Terminal Leonel Brizola

O vereador Ricardo Marques comemora mais uma vitória para população, desta vez com o início da reforma do terminal de integração da zona oeste, o Leonel Brizola.

Depois de fiscalizar o terminal Leonel Brizola junto com a promotora Euza Missano, ficou constatado que a estrutura estava totalmente desgastada e prestes a cair. O Ministério Público entrou com ação na Justiça, que determinou uma reforma imediata no local.

Na decisão, o juiz Augusto José de Souza Carvalho, da terceira Vara Cível de Aracaju determinou que além da reforma seja feita a elaboração de projeto de combate a incêndio e pânico e colocação de itens básicos de segurança.

Na última semana a prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, cumprindo a determinação da justiça, começou a reforma, que vai custar R$ 1. 562.221, 57 (Hum milhão quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

O vereador Ricardo Marques disse que vai acompanhar de perto os prazos e o dinheiro aplicado.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro