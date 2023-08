Após interdição, trecho da Rodovia Inácio Barbosa em Aracaju é liberado para o tráfego de veículos

O tráfego de veículos foi liberado no final da tarde deste sábado (12), no trecho da Rodovia Inácio Barbosa, em Aracaju.

A interdição de trecho da Rodovia Inácio Barbosa ocorreu no dia 28 de junho, após abertura de uma cratera causada pelo rompimento de uma tubulação de água que atingiu a ciclovia e parte da via na Orla Sul.

Para o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, a conclusão desta obra de reconstrução representa um marco significativo para a região, pois irá proporcionar uma via de transporte renovada. “Foi uma obra tensa, com muitos pedidos, pois sabemos que os moradores precisam dessa rodovia para ir e vir, além de comerciantes que precisam do turismo da região para sobreviver. Está de parabéns o nosso governador, mais uma vez comprometido com a população”, afirmou.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, destacou o esforço do Governo do Estado em liberar o quanto antes a rodovia. “Ela foi liberada antes da data prevista no cronograma. O prometido foi em 30 dias, após a ordem de serviço. Estamos abrindo a rodovia no 25° dia. No entanto, embora o tráfego liberado, a obra ainda não está completamente finalizada. Ficará faltando a segunda camada de asfalto, além da sinalização horizontal que, provavelmente, deverá ser feita ao longo da semana, se as condições climáticas permitirem”, avisou.

