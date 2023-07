Após o CRM indica possibilidade de interdição ética na MNSL, a SES diz que vem adotando medidas para otimizar

Após o Conselho Regional de Medicina do Sergipe (CREMESE) indicar possibilidade de interdição ética na MNSL, por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que vem adotando medidas para otimizar o fluxo de atendimento na MNSL e que, para cobrir as falhas pontuais nas escalas médicas.

A MNSL atende gestantes de alto risco portadoras de patologias, como hipertensão, diabetes, cardiopatia e trabalho de parto prematuro, que necessitam de atendimento especializado.

Ainda segundo a nota, a unidade cumpre uma importante função social, sendo a única referência para partos de alto risco em Sergipe. Somente no primeiro semestre de 2023, foram realizados 7.082 atendimentos e 2.790 partos na Maternidade.

A SES ressalta que, para cobrir as falhas pontuais nas escalas médicas, existe um credenciamento médico aberto e em fase final de elaboração de um credenciamento específico para neonatologistas e obstétricos que trabalham com atendimento de alto risco.

A nota conclui informando que a “SES busca otimizar o atendimento na MNSL com o aperfeiçoamento do processo Regulatório de modo a garantir que o perfil de atendimento a pacientes de alto risco da unidade seja melhor observado, evitando-se a sobrecarga de porta com atendimentos de risco habitual”.

