APÓS PEDIDOS DA COMUNIDADE, PREFEITA VISITA PRAÇA DO QUIRINO E GARANTE REVITALIZAÇÃO PELO “NOSSA PRAÇA”

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, visitou nesta quarta-feira, 19, a Praça do Quirino, no bairro Inácio Barbosa, para atender solicitações da comunidade. O espaço, que atualmente apresenta condições precárias, será completamente revitalizado pelo programa “Nossa Praça”, que prevê a recuperação de mais de 200 praças em toda a cidade.

Durante a visita, a prefeita destacou a importância do projeto e reforçou o compromisso de estar presente nos bairros para ouvir diretamente a população. “O programa Nossa Praça chega para devolver vida a espaços que estavam abandonados por toda a cidade, como esta praça do Quirino. Nosso trabalho é recuperar esses ambientes e garantir mais qualidade de vida para as pessoas. E eu faço questão de estar perto da comunidade, ouvir cada necessidade e construir as soluções junto com quem vive aqui”, ressaltou Emília.

Na ocasião, a gestora também ouviu as principais demandas dos moradores, apresentadas por representantes da comunidade. Entre as reivindicações, além da revitalização da praça, estão a ampliação da iluminação, melhorias no trânsito da região e ações voltadas à saúde.

A moradora dona Bela destacou a importância da iniciativa. “A gestão passada não passou por aqui. A avenida Quirino sempre foi esquecida, mas com a doutora Emília eu tenho fé que vai melhorar. Estou muito feliz em ver que fomos atendidos, que agora estamos sendo vistos”, afirmou.

O secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, também reforçou o propósito do programa. “Visitar a Praça do Quirino reforça o objetivo do Nossa Praça: devolver à comunidade espaços públicos seguros, agradáveis e funcionais. A Prefeitura de Aracaju está comprometida em transformar esta área em um ambiente que valorize o convívio e eleve a qualidade de vida dos moradores. Cada melhoria nasce da escuta da população, e é isso que dá sentido ao nosso trabalho. Seguiremos atuando com responsabilidade técnica e sensibilidade social”, destacou.

A visita também contou com a presença da secretária municipal da Saúde, Débora Leite, e do presidente da Emsurb, Hugo Esoj, que acompanharam de perto as necessidades apresentadas pelos moradores.

Foto: Felipe Bass/PMA