“Após quase 10 anos à frente da PMA, o legado de Edvaldo parece ser a perda do título de Capital da Qualidade de Vida”, afirma Linda Brasil

Preocupada com a qualidade do transporte público da cidade de Aracaju, a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), utilizou a tribuna na manhã desta terça-feira, 08, para denunciar o descaso da Prefeitura Municipal (PMA) em relação a frota de ônibus da cidade.

Linda citou algumas das várias denúncias que recebe diariamente de usuárias/os do transporte público sobre as péssimas condições dos ônibus da capital. De acordo com dados da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), solicitados pela mandata por meio do ofício nº 0492/2023, Aracaju tem 532 veículos cadastrados em sua frota de ônibus, mas apenas 461 estão operando. Destes, segundo os dados, 421 são novos. “É interessante questionar onde estão esses ônibus novos, pois sabemos do péssimo estado da frota em Aracaju. Uma rápida busca nas redes sociais é suficiente para confirmar a insatisfação dos aracajuanos com esse serviço”, pontuou.

“A gente percebe um descaso da Prefeitura Municipal de Aracaju em relação ao transporte público da capital. Onde esses ônibus são novos? Todos os dias recebemos várias denúncias de usuários do transporte público aqui de Aracaju sobre as péssimas condições dos ônibus da cidade. São denúncias que a gente recebia desde a época da Câmara Municipal e que continuamos recebendo aqui na Alese”, acrescentou a deputada.

Linda também chamou a atenção para os dados referentes ao quantitativo de veículos disponibilizados em dias úteis, finais de semana e feriados, além da inexistência de ônibus com sistema de ventilação adequado. “A SMTT informou que são disponibilizados 461 veículos em dias úteis, 286 aos sábados e 156 aos domingos e feriados. Ao que parece, o povo aracajuano não pode contar com um serviço de transporte de qualidade para seu lazer. Também podemos perceber o descaso da atual gestão da cidade com o meio ambiente, como aconteceu na Hermes Fontes e o extrativismo predatório. É de se esperar que o futuro da/o aracajuana/o que precise fazer uso do transporte público é enfrentar uma cidade cada vez mais quente, desarborizada e com ônibus sem refrigeração”, criticou a deputada.

Outro ponto apresentado pela deputada são os aumentos recorrentes e abusivos na tarifa do transporte público, que beneficiam apenas as empresas e prejudicam o cidadão. Em 2022, Edvaldo Nogueira autorizou o reajuste de 12,5% na passagem de ônibus, que passou a custar R$4,50. Em maio deste ano, o prefeito voltou a defender o aumento da passagem na capital, o que reforça o seu compromisso com o setor empresarial.

“O investimento em transporte público de qualidade, principalmente ao incluir ônibus elétricos, contribui para a diminuição da circulação de veículos individuais e, por consequência, de gases prejudiciais ao meio ambiente. Pensar a cidade passa por garantir ao povo o pleno acesso a todos os serviços e espaços que desejem ocupar. Após quase 10 anos à frente da prefeitura, o legado de Edvaldo parece ser a perda do título de Capital da Qualidade de Vida da nossa querida Aracaju. Espero que o gestor municipal e o superintendente da SMTT revejam essas questões das condições dos ônibus em nossa cidade”, finalizou.

TRANSPORTE ESCOLAR

Ainda na tribuna, seguindo a temática do transporte, a deputada Linda Brasil também repudiou o episódio que aconteceu na manhã de ontem com a apreensão dos quatro ônibus que traziam estudantes de vários municípios do interior do estado para participarem do “Encontro de Monitores da Rede Pública Estadual de Ensino”, no Ginásio Constâncio Vieira.

“É surreal o que aconteceu com as/os estudantes. E o pior, o evento no Ginásio Constâncio Vieira falava sobre formação cidadã. Que formação cidadã é essa? Que cidadania é essa que a Secretaria de Educação do Estado pensa para os nossos estudantes e toda a comunidade escolar? É muito triste percebermos que além dos ônibus que foram barrados, a secretaria enviou outros ônibus que também não estavam regularizados. A gente percebe um descaso. A população sergipana não pode se calar quando acontece um caso desse. Hoje, as redes sociais são um instrumento político que temos para denunciar essas violações, essas atrocidades que acontecem em nosso estado e no município”, afirmou a deputada.

A deputada espera que haja uma maior responsabilidade das/os responsáveis na Secretaria de Estado da Educação pelos transportes, para garantir junto às empresas prestadoras de serviço a segurança das/os estudantes para os eventos.

Foto: Jadilson Simões

Por David Rodrigues