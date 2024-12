Após seis anos como deputado, Dr. Samuel se despede da Alese e faz balanço de sua atuação

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) encerrará sua trajetória na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) no dia 31 de dezembro, ao completar seis anos de mandato. O parlamentar se despede da Casa Legislativa para assumir o cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

“É com muita alegria que estamos prestes a fechar mais um ciclo. Despeço-me da Alese com a sensação de dever cumprido, por saber que, durante esses seis anos, trabalhei arduamente em prol do povo sergipano. Foram inúmeros projetos de lei, ações e indicações, todos voltados para atender as necessidades da população e promover melhorias significativas em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, destacou Samuel.

Durante a sua atuação, Samuel apresentou 268 projetos de lei e 2.109 requerimentos, além de realizar diversas iniciativas, como o projeto “Gabinete Itinerante”, uma ação que aproximou o mandato da população ao levar toda a estrutura do gabinete às ruas de Sergipe, oferecendo serviços, ouvindo demandas e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.

Além disso, Samuel destinou emendas parlamentares para áreas prioritárias, com foco especial na saúde, educação e assistência social. Entre os destaques, está a reforma da Pediatria e da Ala Vermelha do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro, que elevou a qualidade do atendimento à população. Os recursos também foram aplicados na reforma de escolas estaduais, na aquisição de ambulâncias e em outras ações que fortaleceram a infraestrutura e os serviços essenciais no estado.

“Esse período foi marcado por muito trabalho e por conquistas importantes, que só se tornaram possíveis graças ao apoio do povo sergipano. Agora, com o mesmo compromisso e dedicação, inicio um novo capítulo na minha vida pública. Estou pronto para servir ao município de Nossa Senhora do Socorro como prefeito, com o objetivo de reconstruir a cidade e trazer avanços significativos para nossa população”, concluiu Samuel.

Foto: Jadilson Simões

Por Fernanda Santiago