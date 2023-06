Após suposto abuso sofrido, ex-assessora da deputada Linda Brasil revela ter pensado em tirar a própria vida

A ex-assessora da deputada Linda Brasil, Brunna Nunes, escreveu uma carta onde conta ter sofrido diversos abusos em seu ambiente de trabalho. Bruna afirma que Linda sabia do caso e que é voltar para prostituição te assusta, mas é melhor do que seguir sendo humilhada construindo a imagem de uma pessoa que defende uma coisa para o público, mas na sala fechada do seu gabinete pratica humilhações em seus assessores.

Ao escrever a carta, ela conta que desde 2021, ao iniciar seu trabalho com a deputada, que vem sofrendo várias “situações difíceis”, violência, trabalho questionado e desvalorizado e que um erro era o suficiente para que uma comunicação violenta ocorresse.

No decorrer de sua narração, Bruna conta diversas situações, que incluem desrespeito, de transparência e de empatia, vindos também de Linda, e que não esperava que vivenciaria isso no seu ambiente de trabalho, ainda mais ao lado de uma pessoa que prega algo totalmente contrário. Ela conta que se sentiu humilhada por diversas vezes e que teve sua capacidade de trabalho questionada e desacreditada.

Bruna contou que uma pessoa que havia abusado dela foi contratada para trabalhar no mesmo ambiente e que Linda e Anderson sabiam e que mesmo assim permitiram. Ela afirma que pensou até em tirar a própria vida devidos as situações vivenciadas por ela no gabinete da Deputada.

Para finalizar, Bruna contou da decepção sofrida, pois trabalhar com uma pessoa que defende em público a luta por respeito a LGBTQIA+, a mulheres a pessoas negras, a combater exploração de trabalho e ver que na realidade, lá dentro é muito diferente do que é pregado pela deputada.

Confia na íntegra a carta de Bruna:

Veja o que diz a deputada Linda Brasil

A deputada Linda Brasil vem a público lamentar o release publicado em alguns sites de notícias com sérias acusações de Brunna Nunes, ex-assessora parlamentar, relatadas em uma carta pessoal.

Linda Brasil a conheceu na época em que uma outra militante e assessora estava tentando ajudá-la com relação ao uso do nome social na faculdade, e depois a apoiou em um contexto muito triste de agravamento de sua saúde mental, onde Brunna agiu sinalizando um possível atentado contra a própria vida, situação evitada pela SMTT. Na ocasião, Brunna foi acolhida por Linda e pela militância LGBTQIA+. Em diversos vídeos e palestras, inclusive, Brunna afirma que Linda salvou a sua vida. Brunna apoiou a campanha de Linda à vereadora e, após a vitória eleitoral, foi convidada para participar da mandata. Tudo isso com o objetivo mais sincero e genuíno de ajudar, acolher, dar oportunidade de um emprego formal estruturalmente negado às pessoas trans, e incentivá-la ao crescimento pessoal e profissional.

A mandata representa um projeto inédito em Sergipe, muito importante e amplo de inclusão e de luta por justiça social, composta por mais de 80% de pessoas LGBTQIA+, das quais, atualmente, 12 são pessoas trans. Temos um ambiente de trabalho muito diverso e pautado na construção coletiva onde todas, todos e todes participam da construção política, a partir da dinâmica dos grupos de trabalho.

Apesar de haver insatisfação com o trabalho de Brunna Nunes, com erros recorrentes e reconhecidos por ela na carta, nunca foi cogitada sua demissão. Isso porque o princípio da mandata sempre foi “errar menos e acertar mais”, estimulando a melhoria coletiva e individual de todas, todos e todes que compõem a mandata. Acreditamos na aprendizagem como fator base do processo político, mesmo sabendo dos ataques aos quais estaríamos sujeites por parte de grupos de extrema direita. Nesse sentido, Brunna não foi demitida, ao contrário, ela pediu exoneração na última quarta-feira, dia 31 de maio. Pedido, aliás, que foi recebido por nós com muita surpresa.

Linda lamenta toda essa situação difamatória e constrangedora em que foi envolvida, com acusações sem qualquer materialidade, algumas propositalmente tiradas do contexto da dinâmica do trabalho, e outras simplesmente não verdadeiras.

A deputada se coloca à disposição para elucidação dos fatos, reforçando a defesa dos direitos de todas as trabalhadoras e trabalhadores, e está segura de que questões trabalhistas podem e devem ser resolvidas no âmbito da justiça trabalhista, assim como o questionamento sobre sua conduta política pode e deve ser debatida e encaminhada nas instâncias partidárias.

Enquanto mandata, nos causa consternação o uso político e a instrumentalização política e midiática que esse caso pode ter, cabendo questionar a quem serve toda essa tentativa de ataque à militância LGBTQIA+, ao PSOL, e de destruição da imagem pública da primeira mulher trans eleita a vereadora mais bem votada de Aracaju em 2020, eleita a oitava deputada mais bem votada em todo o estado em 2023, única mulher de oposição ao governo estadual na Assembleia Legislativa, e cotada para ser candidata à Prefeitura de Aracaju em 2024.

Por fim, a deputada Linda Brasil também lamenta que sites de notícias tenham publicado acusações tão sérias sem preenchimento prévio do mais básico rigor jornalístico que são a apuração e o direito ao contraditório.

Mandata Linda Brasil.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Imprensa 24h