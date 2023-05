Após ter ficado quatro meses preso e ser solto nesta sexta-feira, Popó Bolsonaro está de volta a Itabaiana

Solto na última sexta-feira (19), após ter ficado quatro meses preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, Luciano Oliveira dos Santos, o “Popó Bolsonaro”, já retornou a Itabaiana. Ele foi preso por ter participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano e que resultaram na depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a defesa de “Popó Bolsonaro”, ele terá que respeitar uma série de restrição, estando impedido de fazer manifestações nas redes sociais. Também não pode se encontrar com outros manifestantes que não sejam parentes ou cônjuges, tem restrição de horário e nos finais de semanae feriados deve ficar dentro de casa das 22 horas às 5 horas.

O bolsonarista é irmão do ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Itabaiana, Zé Roberto. Ele também aparece em um vídeo invadindo o prédio do Congresso no dia dos atos golpistas. “Aqui gente, o Congresso! Esplanada, Esplanada, o povo tomou, tem que ser desse jeito! Bora gente…tomar spraymentada em pé, bora. Esses vagabundos covardes! Ô Gente, vem!”, disse Popó Bolsonaro durante a gravação.

Fonte e foto: site Itnet