Aposentados e pensionistas do SergipePrevidência aniversariantes de junho devem fazer Prova de Vida até dia 30 

Aposentados e pensionistas do SergipePrevidência aniversariantes de junho devem fazer a Prova de Vida até dia 30. O procedimento administrativo é obrigatório e deve ser feito no mês de aniversário do segurado da rede estadual, a cada ano, pelo aplicativo Meu RPPS. Além de atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, a Prova de Vida visa evitar pagamentos indevidos de benefícios e outros tipos de fraudes.

Na aba Prova de Vida, do site do SergipePrevidência (https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/provadevida/), o beneficiário pode conferir o tutorial de como fazer a Prova de Vida pelo aplicativo e as informações referentes a casos específicos de acamados, hospitalizados, tutelados e curatelados, e residentes em outro estado ou país.

O beneficiário deve anexar todos os documentos solicitados pelo aplicativo e aguardar a finalização do procedimento, até aparecer o aviso do sistema “Confirmação de cadastro”.

Se o segurado não regularizar o cadastro em seu mês natalício, o benefício será bloqueado no mês seguinte.

Para os casos específicos de acamados, hospitalizados, tutelados, curatelados e residentes em outro estado ou país, o SergipePrevidência disponibiliza equipe para atendimento e esclarecimento de informações. Nossa equipe vai até o local onde o segurado está ou fazemos vídeo-chamada, para comprovar se o beneficiário está mesmo vivo”, explica a gerente de Atendimento, Jéssica Magalhães.

Canais de Atendimento

Outras informações a respeito da Prova de Vida ou qualquer outro serviço do SergipePrevidência podem ser obtidas pelos canais de atendimento: sergipeprevidencia.se.gov.br; Portal do Segurado (acesso pelo site); Aplicativo Meu RPPS, e-mail (atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br) e pelo número (79) 3198-0800 (ligação normal e mensagem de whatsapp).

Por Flávia Nunes