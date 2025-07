Aprovação  da gestão da prefeita Emília Corrêa atinge 56,7% em Aracaju

O instituto Unidade de Informação, Pesquisa e Consultoria Ltda, divulgou um levantamento que aponta crescimento na aprovação da gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). As pesquisas foram realizadas em maio e junho.

Segundo a pesquisa, a aprovação de Emília subiu de 51,2% em maio para 56,7% em junho. Já a desaprovação da administração da prefeita caiu de 29,8% em maio para 25,5%. E o número de pessoas que preferiram não responder passou de 18,9% para 17,8%.

A pesquisa ouviu moradores de todas as regiões da capital, abrangendo 40 bairros. As entrevistas da última pesquisa foram realizadas presencialmente entre os dias 1º e 7 de junho de 2025, com população a partir de 16 anos.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95,45%.

Com informações do jornalista Narcizo Machado, da Fan FM