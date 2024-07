Aprovado aumento do valor para realização direta de obras por secretarias

Foi aprovado, por unanimidade, nesta terça-feira (9), o Projeto de Lei 265/2024, de autoria do Poder Executivo. A matéria altera o parágrafo 1° do artigo 4° da Lei Nº 4.189, de 23 de dezembro de 1999, com o objetivo de ajustar os valores vigentes, de forma a refletir na atual realidade econômica da construção civil e garantir a eficiência e celeridade na execução dos serviços.

A Lei diz que as Secretarias de Estado têm autonomia para realizar obras e serviços de engenharia com valor global inferior a R$ 600 mil. O valor se mantém inalterado desde o ano de 2013, o que impossibilita a realização de parte das obras, segundo solicitação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, feita por meio do Oficio N° 1836/2023-SSP.

O PL estabelece que a Administração Estadual Direta e Indireta possa realizar obras e serviços de engenharia com valor global inferior a R$ 1,2 milhão. O Estado diz que a alteração proposta traz diversos benefícios e impactos positivos, beneficiando órgãos e entidades do Poder Executivo.

“Do ponto de vista da eficiência processual, o aumento do limite financeiro permitirá que mais processos licitatórios sejam conduzidos diretamente pelas Secretarias de Estado, agilizando procedimentos e otimizando recursos. Em relação à autonomia administrativa, a mudança possibilitará às Secretarias de Estado uma maior capacidade de resposta as suas necessidades, sem depender tanto de instâncias externas para a realização de obras e serviços”, afirmou em sua mensagem.

O Projeto de Lei foi aprovado em votação realizada durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe e seguirá para sanção governamental.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira