Aprovado PL que assegura matrícula para pessoa com deficiência na escola municipal mais próxima da sua

O Plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou nesta quarta-feira (02), em 1ª discussão, o Projeto de Lei 231/2022, de autoria do vereador Sargento Byron (Republicanos), que assegura matrícula para a pessoa com deficiência na escola municipal mais próxima da sua residência.

Em 1ª discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 7/2023, de autoria do vereador Soneca (PSD), que institui o Dia da Consciência contra o bullying. Também em 1ª discussão, a Casa aprovou o Projeto de Lei 192/2022, de autoria do vereador Breno Garibalde (União Brasil), instituindo o Programa Municipal de Ecobarreiras no município de Aracaju.

Requerimento

Os parlamentares aprovaram o requerimento 484/2023, de autoria do vereador Isac Oliveira (PDT), para a realização da audiência pública, no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju, no dia 14 de agosto, segunda-feira, às 14h, sobre os cuidados dos farmacêuticos nas unidades básicas de saúde.

Moções

Um dos textos aprovados foi a 103/2023, de autoria do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos), que é uma moção de apelo à Energisa para ser realizada a implementação de postes de energia elétrica para distribuição de iluminação pública, bem como para ser regularizada a energia residencial em toda extensão da rua Tatiane Domingos, localizada na comunidade Recanto da Ponta da Asa, no bairro Santa Maria.

