Aracaju 170 anos: Iran propõe participação popular na Comissão Organizadora

A cidade de Aracaju completa 170 anos de fundação este ano. Foi em 17 de março 1855 que o então povoado foi elevado à categoria de município e capital da Província de Sergipe del-Rei, posição ocupada anteriormente por São Cristóvão.

O vereador Iran Barbosa (PSOL), que é professor de História, compreende que a data é muito especial para os aracajuanos. Diante do anúncio feito pela prefeita Emília Corrêa, de que haverá a formação de uma Comissão Organizadora para planejar as atividades comemorativas em alusão ao aniversário de 170 anos da capital, o parlamentar protocolou uma Indicação, na Câmara Municipal, para que sejam convidadas entidades representativas da sociedade civil aracajuana para compor essa comissão.

“É uma data muito especial para o povo aracajuano e, neste sentido, é preciso garantir a mais ampla diversidade de participação da sociedade aracajuana no planejamento das atividades dos festejos da nossa cidade, em obediência aos princípios de Democracia e Participação Popular. Não dá para deixarmos essa celebração tão especial restrita apenas aos gabinetes do poder público. É preciso assegurar que representantes do povo também participem”, defende o vereador Iran Barbosa.

“Esperamos que a prefeita atenda a essa nossa Indicação e, democraticamente, garanta a participação popular nessa Comissão Organizadora”, enfatizou o parlamentar.

Foto: Marcelle Cristinne)

Por George W. O. Silva