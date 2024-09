ARACAJU COMPARTILHA EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA ÁREA SOCIAL COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

A Prefeitura de Aracaju está participando de uma importante troca de experiências com profissionais do Governo do Amazonas, em Manaus (AM). Até a próxima quinta-feira, 5, nesse intercâmbio, os técnicos da capital sergipana trararão sobre os Trabalhos Técnicos Sociais (TTS) desenvolvidos pela gestão municipal com moradores beneficiados pela construção da Avenida Perimetral Oeste e do Residencial Mangabeiras.

Nesta terça-feira, 3, os técnicos da Prefeitura de Aracaju apresentaram a experiência exitosa do município na realização dos TTS, um trabalho que se tornou referência nacional. Os aracajuanos também conheceram a proposta do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin sustentável, e visitaram a obra do Residencial Rodrigo Otávio, onde participaram de roda de conversa com moradores. Na segunda-feira, 2, a agenda do intercâmbio de experiências contou com roda de conversa sobre o Trabalho Técnico Social desenvolvido com as famílias do Prosamin e do Programa de Requalificação Urbana de Aracaju, além de visitas às obras do Prosamin.

Além de servir de referência para outras cidades e estados, a Prefeitura de Aracaju também busca aprimorar o trabalho que realiza, e nesse contexto que se insere essa troca de experiências com a capital amazonense, que vai apresentar o seu Trabalho Técnico Social junto às famílias do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+). Para a secretária da Assistência Social de Aracaju, Rosária Rabelo, essa troca é bastante produtiva para os trabalhos sociais realizados pela prefeitura da capital sergipana na área habitacional.

“Tem sido muito rica essa experiência, essa troca de conhecimento para qualificar cada vez mais a atuação do trabalho social nos projetos de infraestrutura. O Prosamin+ tem sido um projeto vitorioso ao longo desses tempos e uma referência no país inteiro, então, esses três dias de troca, de intercâmbio na cidade de Manaus, têm sido muito enriquecedor para que nós, que também realizamos projetos de reassentamento em áreas urbanas, possamos dar mais qualidade de vida às famílias afetadas e impactadas com as obras sociais. Então o meu agradecimento à equipe do Prosamin+, e é dessa forma que a gente fortalece cada vez mais a assistência social nessas áreas, para que levar cada vez mais qualidade de vida para a população mais vulnerável”, afirma Rosária.

Em Manaus, a equipe de Aracaju foi recepcionada pelo secretário de Estado de Projetos Especiais do Governo do Amazonas, Marcellus Campêlo. “Todos nós, na UGPE [Unidade Gestora de Projetos Especiais], trabalhamos para que a área social dê certo, porque se ela der certo, o Programa será exitoso. Sejam bem-vindos ao Amazonas. Vamos trocar experiências que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas”, destaca o anfitrião da agenda de trabalho..

Técnica de referência da Prefeitura de Aracaju para projetos sociais na área de habitação da Avenida Perimetral Oeste, Alexandra Déda destacou a importância dessa troca de experiências. De acordo com ela, l”idar com pessoas, com vidas, é uma experiência única”. “Essa troca que fazemos aqui em Manaus é muito rica. Hoje somos referência no que diz respeito a Trabalhos Técnicos Sociais, o que aumenta nossa responsabilidade em partilhar conhecimentos”, diz.

Viviane Dutra, subcoordenadora executiva de Projetos Sociais do Prosamin, pontuou a importância desse trabalho multidisciplinar. “Hoje temos aqui as áreas de Comunicação, Engenharia, Ambiental, Social, entre outras. Estamos com o objetivo comum de buscar atender melhor as pessoas. Esse trabalho contribui efetivamente para a solução de parte dos problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam os habitantes do entorno dos igarapés”, pontua.

Perimentral e Mangabeiras

A obra da avenida Perimetral Oeste, em Aracaju, está sendo executada em quatro etapas, nas quais estão sendo investidos cerca de R$ 150 milhões. Esse é o principal projeto do Programa de Requalificação Urbana da Zona Oeste – Construindo para o Futuro, um pacote de investimentos executado pela Prefeitura de Aracaju com recursos financiados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A nova via tem 7,5 quilômetros de extensão e cria uma nova interligação entra a capital e o município de Nossa Senhora do Socorro, atravessando os bairros Lamarão, Soledade, Santos Dumont, Bugio e Jardim Centenário. Ao longo de todo o processo de construção, a gestão municipal realiza um constante diálogo com a população, bem como ações sociais com as comunidades diretamente ligadas à obra, e a conservação do meio ambiente, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e cumprindo as contrapartidas exigidas pelo BID para o financiamento da obra.

Com parte do projeto dessa nova avenida, a Prefeitura de Aracaju está construindo um novo conjunto residencial, no bairro Lamarão, com 484 unidades habitacionais para as pessoas que precisaram sair das suas residências por conta da obra. Desse total, são 456 casas padrão na modalidade sobreposta, 20 adaptadas para pessoas com deficiência e mais oito com áreas aptas para instalação de pontos comerciais, com 29 m² cada, para os moradores que já possuíam estabelecimentos.

Já o Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, em construção pela Prefeitura de Aracaju no bairro 17 de Março, zona Sul da capital, contará com 1.320 casas, resultado de um investimento de R$ 124 milhões, dos quais R$ 116,7 milhões oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e contrapartida do município de R$ 7,9 milhões, destinada ao Aluguel Social.

Para a execução desse projeto, a Prefeitura de Aracaju realocou cerca de mil famílias que residiam na Ocupação Mangabeiras, as quais foram levadas para casas alugadas com recursos do Aluguel Social, onde permanecerão até que as obras do residencial sejam finalizadas.

O Projeto, executado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), além de garantir moradias dignas à população, está aliado ao manejo sustentável da mangaba e à preservação da espécie, já que incluirá uma Reserva Extrativista para preservação das mangabeiras em uma área semelhante ao Parque da Sementeira.

Equipe técnica

Representando a Prefeitura de Aracaju, participam do intercâmbio a assistente social Alexandra Déda, técnica de referência de projetos sociais na área de habitação da avenida Perimetral Oeste; Geisa Laurentino Lima, técnica de referência de projetos sociais na área de habitação do Residencial Mangabeiras; e Waneska Cipriano, assessora para Projetos Especiais da Secretaria da Comunicação Social.

Estão participando, também, profissionais da empresa Diagonal Social, contratada pela Prefeitura de Aracaju para execução do TTS realizado na Perimetral Oeste, sendo representados por Daniela Mariz, coordenadora social; Maria Claudia Souza, assistente social; Márcia Militão, assistente social; e Mateus Souto, designer.

Da Unidade Gestora de Projetos Especiais de Manaus (UGPE) participam Viviane Dutra, subcoordenadora social; Célia Colares, técnica do social; Marcos Vinícius Andrade, engenheiro ambiental e sanitarista; e Tiago Corrêa, assessor de Comunicação do Prosamin.

Ascom/Diagonal

Por Lucas Silva