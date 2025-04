Aracaju diz basta aos fogos barulhentos; Kitty Lima e a prefeita  Emília comemoram

Em uma vitória significativa para o bem-estar animal e a tranquilidade dos aracajuanos, a deputada estadual Kitty Lima e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, selaram um compromisso formal de combate ao uso de fogos de artifício com estampido na capital sergipana.

A luta, há anos liderada por Kitty Lima — reconhecida em todo o estado por sua atuação firme em defesa dos animais —, ganha agora um novo capítulo com o apoio da gestão municipal. Sensível aos impactos causados pelos fogos barulhentos em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, acamados e, especialmente, nos animais domésticos e silvestres, a deputada celebrou a assinatura do termo de compromisso como um marco na construção de uma cidade mais humana e respeitosa.

O compromisso firmado nesta sexta-feira, 25, pela prefeita Emília Corrêa, reafirma o empenho do Poder Executivo municipal em priorizar políticas públicas que tenham como centro a proteção da vida e o cuidado com o outro — humano ou animal. A iniciativa evidencia também a abertura para o diálogo entre esferas políticas distintas em prol de uma causa comum.

A medida retoma e fortalece um projeto de lei apresentado por Kitty Lima durante seu mandato como vereadora, que propunha a obrigatoriedade da utilização de fogos de artifício de baixo ruído em eventos públicos realizados pela Prefeitura de Aracaju.

A deputada ressaltou a relevância dessa conquista:

“Estamos dando um passo decisivo para proteger nossos animais e garantir o bem-estar das pessoas. A sensibilidade da prefeita Emília foi essencial para alcançarmos esse compromisso. Essa parceria mostra que quando há vontade política, é possível construir soluções que respeitem todas as formas de vida.”

A partir deste compromisso, Aracaju entra para o grupo de cidades brasileiras que avançam na promoção de ambientes urbanos mais saudáveis, pacíficos e inclusivos — e deixa claro: o barulho não pode falar mais alto que o respeito.

Texto e foto assessoria