ARACAJU E AMAZONAS CONCLUEM INTERCÂMBIO SOBRE TRABALHO SOCIAL EM PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA

A Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado do Amazonas realizaram esta semana um intercâmbio de conhecimentos em Manaus (AM), focado em trabalhos técnicos e sociais em obras de requalificação urbana. A programação, iniciada na segunda-feira (2), promoveu a troca de experiências entre as duas administrações, especialmente quanto à execução de projetos sociais para os moradores beneficiados pela construção da avenida Perimetral Oeste e do Residencial Mangabeiras, na capital sergipana. Ambas as obras fazem parte do Programa de Requalificação Urbana de Aracaju – Construindo para o Futuro.

Durante o intercâmbio, técnicos da Prefeitura de Aracaju apresentaram a experiência exitosa do município na execução de Trabalhos Técnicos Sociais no âmbito de projetos de requalificação urbana realizados na capital, destacando a metodologia aplicada e as inovações introduzidas. Além disso, os visitantes conheceram o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamin) e participaram de uma roda de conversa com moradores de um dos residenciais atendidos pelo programa.

Para os participantes, o intercâmbio serviu como oportunidade tanto de mostrar as boas práticas implementadas em Aracaju, mas também para contribuir com o aprimoramento de políticas sociais focadas na melhoria da qualidade de vida das populações vulnerabilizadas. De acordo com Alexandra Déda, técnica de referência de projetos sociais na área de Habitação da Perimetral Oeste, esse intercâmbio teve um papel fundamental, “sobretudo no desenvolvimento do Trabalho Técnico Social na fase do pós-morar, pois a troca de experiências entre estados fortalece o conceito de que o trabalho social não é um departamento dentro de um programa, e sim a razão dele”.

Técnicos que compõem a equipe do TTS e da coordenação de projetos, seja na área social ou de comunicação, tiveram a oportunidade de adquirir e compartilhar habilidades e competências que podem ampliar o conhecimento sobre o fazer profissional, seja na área ambiental, social ou de comunicação, conferindo habilidades que colocam os projetos desenvolvidos no município de Aracaju como cases de sucesso nacional”, afirmou. Ela explicou ainda que o encontro “superou todas as expectativas” dos participantes, e no âmbito operacional “reforçou a necessidade de integração entre políticas públicas no êxito das ações realizadas pelo poder público”.

Para Viviane Dutra, subcoordenadora executiva de Projetos Sociais do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+), o intercâmbio possibilitou revisitar diversas experiências e aprofundar práticas relacionadas às políticas habitacional e de reassentamento, ao sistema de gestão de projetos, à transversalidade dos temas. “Nós olhamos também aspectos de saneamento, de gestão condominial, entre outros. Foram inúmeras disciplinas, indicadores e formas de trabalho compartilhadas por ambos os programas, e o Prosamin fica maior porque consolida suas ações, mas também aprende”, reconheceu.

Troca de experiências

O intercâmbio sobre projetos sociais proporicionou ainda um leque de possibilidades que garantem melhor desenvolvimento para projetos futuros, especialmente do ponto de vista da equipe técnica, que pode agora, com essa experiência, ter uma nova perspectiva para aplicar no serviço prestado à população. Para a técnica de referência do Residencial Mangabeiras, Geisa Lima, o aprendizado e a troca de informações em outro estado são importantes para aprimorar o que é feito na capital.

“Isso beneficia diretamente a comunidade que vai ser assistida pelos projetos futuros, pois são experiências exitosas e que nos mostram que, embora exista uma diferença cultural, quando você trabalha de modo a melhorar o outro, você pode adaptar qualquer tipo de experiência para que se tenha uma melhora na qualidade de vida das famílias que vão ser assistidas”, explicou ela.

Obras de grande impacto

Realizadas pela Prefeituar de Aracaju, a obra da avenida Perimetral Oeste e o Residencial Mangabeiras são iniciativas de grande impacto social e urbano. A Perimetral Oeste, com um investimento de cerca de R$ 150 milhões, se estenderá por 7,5 quilômetros, interligando diversos bairros da capital ao município de Nossa Senhora do Socorro.

A construção do Residencial Mangabeiras, que conta com 1.320 unidades habitacionais, envolve um investimento de R$ 124 milhões e inclui uma reserva extrativista para a preservação das mangabeiras, espécie nativa da região.

Participação

Representando Aracaju no intercâmbio, participaram a assistente social Alexandra Déda e a técnica Geisa Laurentino Lima. O intercâmbio também contou com a participação de profissionais da empresa Diagonal Social, contratada pela Prefeitura de Aracaju para a execução dos TTS na Perimetral Oeste, além de membros da Unidade Gestora de Projetos Especiais de Manaus (UGPE).

Por Lucas Silva